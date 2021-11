Mais da metade dos consumidores vão fazer suas compras online, durante a Black Friday

Ads

Por Redação

Segundo pesquisa divulgada pela plataforma brasileira All in, 60% dos entrevistados devem aproveitar a Black Friday para fazer compras. Sites de lojas e buscadores do Google são as opções escolhidas por 50% dos entrevistados para buscar promoções e 71% pretendem comprar no ambiente online. Confirmando que os meios digitais devem continuar entre as preferências dos consumidores, modalidade de consumo que ganhou força durante a pandemia.

Outra pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com o Sebrae, apontou que 57% dos entrevistados utilizam o cartão de crédito como forma de pagamento.

Cenário positivo também registrado pela Foregon, marketplace que ajuda os consumidores a encontrar, comparar e solicitar o produto financeiro ideal, registrou, um crescimento de 58,6% no volume de solicitações de produtos financeiros nos últimos três meses, em comparação aos três meses anteriores.

“Quando uma pessoa quer comprar uma televisão, por exemplo, ela não vai no site da LG, depois na Samsung e depois na Philips. Geralmente o consumidor pesquisa no google e compara em alguns sites como Americanas, Magalu e Mercado Livre. Na Foregon temos um serviço similar porém para produtos financeiros” – Gustavo Marquini, CEO da Foregon.

A comodidade de buscar promoções e descontos neste período de Black Friday, somada à facilidade de encontrar e solicitar mais de 350 opções de produtos financeiros, sem sair de casa, deve favorecer o acesso às melhores oportunidades.

Como o cartão de crédito apresenta diferentes benefícios, listamos alguns para os brasileiros escolherem o melhor cartão para o seu perfil e aproveitar a Black Friday.

1. Cartões de Lojas

Cartões de lojas como Americanas.com, Submarino e Magalu, oferecem descontos de até 80% e condições especiais de parcelamentos e pagamentos, como por exemplo, 60 dias para começar a pagar.

2. Cartões com Cashback

Vários cartões de crédito possuem o cashback, um programa de recompensa que devolve parte dos valores gastos em compras ao titular do cartão. O diferencial pode significar um bom desconto no final das compras.

3. Milhas em dobro

Alguns cartões possuem o benefício de acúmulo de pontos que podem ser trocados ou convertidos em milhas em programas de fidelidade em algumas companhias aéreas. Os pontos podem ser multiplicados, em algumas empresas a troca pode gerar mais de 100% de bônus na hora da troca.

4. Bandeiras dos cartões

Ficar de olho nas bandeiras dos cartões também é uma ótima opção. A Mastercard, Visa e Elo possuem programas compre 1 leve 2, garantia estendida, compra protegida e seguro proteção de preços.

5. Programa de pontos

Também vale a pena ficar de olho nos programas de pontos como o Esfera Santander, Iupp Itaú, Dotz e afins. Estes pontos podem ser trocados por produtos.

6. Cartões de crédito sem anuidade

Os cartões de crédito com isenção de anuidade não possuem taxas e normalmente tem sua solicitação simplificada, deixando os consumidores mais à vontade para ter vários cartões, aumentando assim o limite de crédito para realizar suas compras.

7. Cartões Internacionais

A Black Friday é um evento mundial e pode ser aproveitada também por clientes dos cartões internacionais, que costumam fazer suas compras fora do Brasil.

Dica bônus – Usar o cartão virtual

Alguns bancos e Instituições financeiras já oferecem as funções débito e crédito na versão digital, oferecendo mais segurança na hora das compras on-line. O cartão virtual pode ser temporário, ou seja, você usa apenas 1 vez por compra e depois disso, ele se torna inválido automaticamente. Na próxima compra, você precisa gerar um novo cartão virtual.

A criação de um cartão virtual costuma ser bem simples. Basta acessar o aplicativo do seu banco, encontrar a opção “cartão virtual” e concluir a solicitação com a sua senha.