Mais de 40% das mulheres cristãs se casaram virgens, diz estudo inédito

Uma pesquisa realizada pelo Benditas Blog e o Invisible College avaliou questões relacionadas à vida e sexualidade da mulher cristã, entre elas a virgindade.

Segundo a pesquisa, 53,22% das entrevistadas não se casaram virgens. Ainda que a pesquisa não revele se elas eram cristãs ou não antes do casamento, o número é bastante representativo para o segmento.

Apenas 40,49% delas disseram que sim, esperaram até o casamento para ter relações com seu esposo.

Um dado curioso do estudo é que 5,44% das entrevistadas não souberam informar se eram ou não virgens. Outras 0,84% não responderam a questão.

O que a Bíblia diz sobre virgindade?

Para os cristãos a Bíblia é clara sobre o assunto: se tornar uma só carne só após o casamento.

A base bíblica está em Gênesis 1:27. “Portanto, o homem deixará pai e mãe e se apegará à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne”.

Em várias partes do mundo há ministérios focados em promover a ideia de que jovens devem se manter puros até o casamento.

No Brasil temos o Eu Escolhi Esperar e o Não Morda a Maçã que tratam sobre o tema. Mas o assunto é um tabu para a maioria das igrejas, principalmente as que possuem muitas doutrinas.

Em seu quadro de rádio com conselhos, o pastor John Piper explicou a um ouvinte porque os cristãos guardam o sexo para depois do casamento.

“O sexo é o indicador mais requintado no relacionamento de aliança para os prazeres indescritíveis que aguardam nossa plena comunhão com Cristo, na era por vir, em aliança com Jesus. Sexo fora do casamento é uma mentira sobre Jesus e sobre seu relacionamento com a Igreja. É uma mentira sobre onde encontrar a alegria final”.

Citando I Coríntios 6:18, Piper alerta sobre a imoralidade sexual, o pecado que, segundo o livro de Paulo, é cometido contra o próprio corpo.