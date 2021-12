Mais de R$ 1,1 bilhão de 13º deve aquecer economia de Guarulhos e anima comércio

Ads

No País, o total pago com a gratificação natalina será de R$ 233 bilhões e beneficiará diretamente cerca de 83 milhões de brasileiros

Por Marcelo Jatobá

Guarulhos terá um aporte em sua economia de mais de R$ 1,1 bilhão de reais em dezembro com o pagamento do 13º salário para trabalhadores formais (mais de 342 mil no município). Os dados, que animam consumidores e empresários, são de estudo divulgado em novembro pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e comentado nesta quinta (2), em live no Facebook, pelo economista do órgão no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região, Rodolfo Viana.

“O 13° vem aí ser um alento para esse final de ano que tende a ser muito duro para os trabalhadores no geral. Com a economia estagnada, esse ‘salário a mais’ pode ajudar a dinamizar um pouco o comércio e desafogar os trabalhadores de dívidas que, por ventura, tenham contraído”, afirma Viana.

Para o proprietário de uma loja de venda de veículos no Pimentas, Edigar Braz do Nascimento Júnior, 46 anos, dinheiro no bolso do trabalhador dinamiza a economia. “É um dinheiro que deve ajudar o comércio em geral a sair do sufoco porque se o dinheiro não está na rua não tem como o comerciante se movimentar. O povo com dinheiro o povo gasta. O cara gasta no bar, o cara do bar vai lá e gasta no mercado, o trabalhador do mercado vai lá e compra um carro, uma televisão, e assim vai indo. Dinheiro na rua gira a economia. Se não tiver dinheiro nas mãos dos trabalhadores não tem economia que aguente. É comércio fechando e tudo piorando”, avalia o comerciante.

Para ele, o final deste ano deve ser bem melhor do que o de 2020, porém mostra ceticismo quanto ao crescimento da economia no próximo ano. “Tenho esperança, mas é só esperança, porque não acredito muito não que teremos um ano muito bom”. Já a designer de sobrancelha, lash designer e maquiadora Júlia Salles, 27 anos, acredita que o arrefecimento da pandemia (provocada pelo coronavírus) traz um alento e deve garantir um dezembro mais polpudo, até porque sua área de atuação só permite trabalhos presenciais e em contato direto com as clientes.

“Ano passado foi mais fraco do que o ano retrasado, obviamente. Esse ano a perspectiva é muito melhor, até porque as pessoas estão voltando a viver, voltando a fazer as suas coisas. Espero que as coisas não fechem de novo por causa dessa nova variante aí (do coronavírus, Ômicron) que apareceu. A gente está na torcida para que tudo seja melhor, tanto eu como todos os profissionais da minha área e de áreas similares”, analisa ela, que complementa: “A gente está aqui na torcida não só para que tenhamos um final de ano melhor, mas também um ano (2022) melhor”.

O gerente da Ecoar Transportes, Claudio Rodrigues do Nascimento, 47 anos, planeja usar o 13º para oferecer um final de ano melhor para a família e acertar algumas contas de início de ano. “Com o 13º eu pretendo fazer uma ceia decente para a família, fazer uma ceia bem legal, e parte desse dinheiro a gente vai usar para poder colocar as contas em ordem. Tem que licenciar o carro, deixar a documentação toda certinha, essas coisas”, detalha ele.

Brasil – No País o 13º salário beneficiará diretamente cerca de 83 milhões de brasileiros, que receberão mais de R$ 232 bilhões. O montante, segundo Nota Técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), representa aproximadamente 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB). O órgão explica que o abono é pago aos trabalhadores do mercado formal, inclusive empregados domésticos, aos beneficiários da Previdência Social e aposentados e pensionistas.

Associação Comercial está otimista

O presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Guarulhos, Silvio Alves, mostra otimismo. “Nós, da Associação Comercial, não poderíamos ficar mais animados com a notícia do Dieese, de que o 13º salário deve injetar mais de R$ 1,1 bilhão na economia da cidade. Nossos lojistas e comerciantes estão preparados para atender esses consumidores e ajudá-los a realizar sonhos depois de um ano tão difícil”, afirma ele.

Abono salarial pode ser ainda maior

do que os dados do estudo do Dieese

O pagamento de mais de R$ 1,1 bilhão para os trabalhadores de Guarulhos em dezembro com o 13º salário é fato. Porém, o valor pode (e deve) ser ainda maior. Em Nota Técnica, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos explica: “O cálculo não considera os autônomos e assalariados sem carteira que, eventualmente, recebem algum tipo de abono de fim de ano, nem os valores envolvidos nesses abonos, uma vez que essa informação é difícil de ser mensurada. Também não é levado em consideração, por este estudo, o adiantamento da primeira parcela do 13º salário ao longo do ano