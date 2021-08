Mais frio? Veja como fica o clima durante a semana

Ads

10:50:01

Os últimos dias de julho foram gelados em São Paulo, com a capital atingindo recordes de frio. Para agosto, a previsão indica uma ligeira elevação da temperatura nos próximos dias, mas novas frentes frias estão por vir, apontando que o mês será mais frio do que o normal.

Segundo o Climatempo e o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura de São Paulo, ao longo do mês serão três frentes frias: uma por volta dos dias 5 e 6, outra no dia 18 e, a última, na última semana de agosto.

Antes dessa virada mais forte no clima, a segunda-feira (2) terá sol com nuvens e as máximas podem chegar a 21º, enquanto as mínimas ficarão na casa dos 10º. A umidade relativa do ar pode chegar a 35%.

Na terça (3), a umidade pode aumentar para 45% e a tendência é que as madrugadas continuem frias, enquanto os dias, com sol, ganhem elevação na temperatura. Segundo os meteorologistas, as máximas não devem passar dos 18º.

ADS

A massa polar atual enfraquecerá lentamente, aumentando um pouco a temperatura durante o dia. No entanto, a primeira frente fria na quinta (5) deixará as madrugadas bem frias.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Relacionado