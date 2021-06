Mais quatro bairros de Guarulhos recebem nebulização contra a dengue

16:44:41

Guarulhos concluiu nesta quinta-feira (17) o trabalho de nebulização para conter o avanço do mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus – no Jardim Presidente Dutra e já inicia na próxima segunda-feira (21) a aplicação do produto no Jardim Fortaleza. Também nesta semana foram contemplados os bairros Ponte Grande e Jardim Palmira, locais onde o serviço foi executado com o apoio da Superintendência de Controle de Endemias (Sucen). No mês passado, a região beneficiada foi a Pimentas.

A nebulização é realizada sempre ao entardecer, por volta das 18h, e durante a operação a população deve manter portas e janelas abertas, animais protegidos, além de guardar ou cobrir os alimentos que estiverem expostos. A ação é indicada para localidades com casos confirmados de dengue e somente é desencadeada após o trabalho de bloqueio, que consiste na eliminação dos criadouros e orientação da população sobre a adoção e manutenção das medidas preventivas.

Essa nova técnica recomendada pelo Ministério da Saúde veio para substituir o antigo fumacê, que foi proibido pela Sucen por utilizar sem critérios e de forma indiscriminada um inseticida altamente tóxico e prejudicial ao meio ambiente. E pior: o método anterior se mostrou ineficaz contra o Aedes aegypti e, em vez de combatê-lo, causou resistência do mosquito ao produto.

Já a nebulização tem baixa toxidade e não causa prejuízo ao meio ambiente e à fauna silvestre. Suas partículas ficam suspensas no ar por um período mais longo, conferindo maior eficácia no combate ao mosquito.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook