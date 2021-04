Manifestantes de Mianmar fazem dos ovos de Páscoa um símbolo de desafio

Rede Gazeta News Guarulhos

Opositores do regime militar em Mianmar inscreveram mensagens de protesto contra os ovos de Páscoa no domingo, enquanto milhares de outros estavam de volta às ruas, denunciando um golpe de Estado de 1º de fevereiro e enfrentando as forças de segurança que atiraram e mataram pelo menos três homens.

No mais recente de uma série de demonstrações improvisadas de desafio, mensagens incluindo “Revolução da Primavera”, “Devemos vencer” e “Saia mah” – referindo-se ao líder da junta Min Aung Hlaing – foram vistas em ovos em fotografias nas redes sociais.

“A Páscoa é tudo sobre o futuro e o povo de Mianmar tem um grande futuro em uma democracia federal”, disse o Dr. Sasa, enviado internacional do governo civil deposto, em um comunicado.

Sasa, que usa apenas um nome, é membro de uma minoria étnica majoritariamente cristã no país predominantemente budista.

A campanha contra a destituição do governo eleito de Aung San Suu Kyi incluiu protestos, uma campanha de desobediência civil de greves e atos peculiares de rebelião que se espalharam nas redes sociais.

Jovens da cidade principal de Yangon distribuíram ovos com as mensagens de protesto, fotos em postagens mostraram.

Multidões vêm às ruas dia e noite, apesar de uma sangrenta repressão e de reuniões de líderes ativistas, para rejeitar o retorno do regime militar após uma década de passos provisórios em direção à democracia.

A Associação de Assistência aos Presos Políticos (AAPP), um grupo ativista que monitora vítimas e prisões, disse que o número de mortos havia subido para 557, no final do sábado.

Na capital, Naypyitaw, dois homens foram mortos quando a polícia disparou contra manifestantes em motocicletas, informou o site de notícias Irrawaddy. Um homem foi morto mais cedo na cidade de Bhamo, no norte, informou a agência de notícias Myanmar Now.

Um usuário de mídia social mais tarde postou fotos do que parecia ser uma médica deitada ferida e sem vigilância em uma rua após o toque de recolher na segunda cidade mandalay após um protesto lá.

A polícia e um porta-voz da junta não responderam aos telefonemas em busca de comentários.

Uma multidão enorme, incluindo muitas mulheres com chapéus de palha, transmitiu pela cidade central de Taze entoando slogans, mostraram fotos do DVB TV News. Multidões também estavam em outras cidades.

A AAPP disse que 2.658 pessoas estavam detidas, incluindo quatro mulheres e um homem que falou com uma equipe de notícias da CNN em entrevistas nas ruas de Yangon na semana passada.

Um porta-voz da CNN disse que a emissora estava ciente dos relatos de detenções após a visita da equipe e estava pressionando as autoridades por informações.

Em um vídeo vazado de uma entrevista à CNN com o porta-voz da junta, Zaw Min Tun, a CNN perguntou o que o pai de Suu Kyi, o herói da independência de Mianmar, general Aung San, pensaria se ele pudesse ver o estado do país agora.

“Ele dizia ‘minha filha, você é uma tola'”, respondeu Zaw Min Tun.

O clipe, que ainda não foi exibido pela emissora, foi filmado por uma pessoa desconhecida presente durante a entrevista e viralizou no país.

‘A CONSCIÊNCIA ESTÁ LIMPA’

A jutna, lutando para acabar com os protestos, intensificou uma campanha para sufocar as críticas, ordenando que os provedores de internet cortem a banda larga sem fio que a maioria das pessoas usa para acesso à internet.

Também anunciou mandados de prisão para cerca de 60 celebridades conhecidas pela oposição ao golpe, incluindo influenciadores de mídia social, modelos e uma estrela do hip-hop, sob uma lei contra incitar dissidências nas forças armadas.

As acusações, anunciadas em boletins de televisão estatais nos últimos três dias, podem levar a uma pena de três anos de prisão.

Um dos acusados, o blogueiro Thurein Hlaing Win, disse à Reuters que ficou chocado ao ser marcado como um criminoso e estava escondido.

“Se eu for punido por isso, minha consciência está limpa… Todo mundo sabe a verdade”, disse ele por telefone.

Os militares governaram a ex-colônia britânica com punho de ferro depois de tomar o poder em 1962, até que começou a se retirar da política há uma década, liberando Suu Kyi da prisão domiciliar e permitindo uma eleição que seu partido varreu em 2015.

Diz que teve que destituir o governo de Suu Kyi porque uma eleição de novembro, novamente vencida facilmente por seu partido, foi manipulada. A comissão eleitoral diz que a votação foi justa.

Os militares prometeram uma nova eleição, mas não marcaram uma data.

Suu Kyi está na detenção enfrentando acusações que podem trazer 14 anos de prisão. O advogado dela disse que as acusações são falsas.

Forças minoritárias étnicas que lutam pela autonomia há décadas têm apoiado principalmente o movimento pró-democracia, levantando temores de crescente conflito e caos.

A União Nacional de Karen, que assinou um cessar-fogo em 2012, viu os primeiros ataques aéreos militares contra suas forças em mais de 20 anos, enviando milhares de refugiados para a Tailândia. Os combates também se intensificaram no norte entre o exército e os rebeldes kachin étnicos.

O partido de Suu Kyi prometeu criar uma democracia federal, a principal demanda dos grupos minoritários.

