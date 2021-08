Ads

A equipe de mudança do nível do mar da Nasa criou uma ferramenta de projeção da superfície com base no relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) que visualiza os impactos do futuro aumento nos litorais e nas comunidades.

© Reprodução/Forbes Uma nova ferramenta de visualização tornará os dados sobre o aumento futuro do nível do mar do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas mais acessíveis para pessoas em todo o mundo

Mais de 600 milhões de pessoas (cerca de 10% da população mundial) vivem em áreas costeiras a menos de 10 metros acima do nível do mar.

Com base em uma análise publicada pela Nasa, o nível médio global do mar aumentou cerca de 20 centímetros entre 1901 e 2018, mais rápido do que em qualquer momento nos últimos 3.000 anos.

Modelos de aumento futuro do nível do mar geralmente oscilam em torno de um metro ou mais nos próximos 100 anos, mas quanto gelo irá derreter, a temperatura dos oceanos, correntes oceânicas, a amplitude das marés e a geomorfologia costeira afetarão o nível do mar local.

O mapa online permite que os usuários cliquem em qualquer lugar do oceano global e da costa e escolham qualquer década entre 2020 e 2150: a ferramenta, então, entregará um relatório detalhado para o local com base nos cinco cenários usados no Sexto Relatório de Avaliação do IPCC, lançado em 9 de agosto, que aborda a compreensão física mais atualizada do sistema climático e das mudanças climáticas.

O IPCC tem fornecido avaliações em escala global do clima da Terra a cada cinco a sete anos desde 1988, com foco nas mudanças de temperatura, cobertura de gelo, emissões de gases de efeito estufa e nível do mar em todo o planeta. Suas projeções do nível do mar são informadas por dados coletados por satélites e instrumentos em solo, bem como por análises e simulações em computador.

“O que há de novo aqui é uma ferramenta que estamos fornecendo para a comunidade, para distribuir os mais recentes conhecimentos climáticos produzidos pelos cientistas do IPCC e da Nasa de uma forma acessível e amigável, mantendo a integridade científica”, disse Nadya Vinogradova Shiffer, cientista do programa e gerente da Nasa, que dirige a equipe de ciência da Mudança do Nível do Mar da agência.

“Como a primeira parceria de entrega de dados entre o IPCC e uma agência federal, a nova ferramenta de projeção do nível do mar da Nasa ajudará a pavimentar o caminho para atividades futuras que facilitam o compartilhamento de conhecimento, ciência aberta e fácil acesso à ciência do clima. Esta informação pode aumentar a resiliência climática de nações com grandes populações costeiras, infraestrutura e economias que serão afetadas pelo aumento do nível do mar”, disse Nadya.

Além de fornecer registros do aumento do nível do mar nas próximas décadas, a ferramenta permite que os usuários se concentrem nos efeitos de diferentes processos que levam ao aumento. Esses processos incluem o derretimento de placas de gelo e geleiras e até que ponto as águas oceânicas mudam seus padrões de circulação ou se expandem com o aquecimento, o que pode afetar a altura do oceano.

“À medida que as comunidades em todo o país se preparam para os impactos do aumento do nível do mar, o acesso a dados bons e claros é a chave para ajudar a salvar vidas e meios de subsistência”, disse o administrador da Nasa, Bill Nelson. “A nova ferramenta de projeção do nível do mar da Nasa irá equipar o povo norte-americano e os tomadores de decisão com as informações necessárias para tomar decisões críticas sobre políticas públicas e econômicas, para proteger nossas comunidades dos efeitos potencialmente devastadores do aumento do nível do mar.”

A ferramenta pode exibir os níveis futuros do mar em diversos cenários socioeconômicos e de emissão de gases de efeito estufa. Um futuro de baixas emissões limitando o aquecimento global a 1,5 grau, uma trajetória “normal” com emissões em sua trajetória atual e um aquecimento global projetado de 2 a 4 graus acima dos níveis pré-industriais até o final do século, e “emissões aceleradas” cenário com temperaturas subindo bem além de 4 graus. Um futuro de baixa emissão, por exemplo, ocorreria se a humanidade reduzisse suas emissões de gases de efeito estufa, diminuindo os efeitos da mudança do nível do mar provocada pelo clima. Uma projeção de alta emissão levaria ao aumento mais rápido e significativo do nível do mar. O aquecimento de mais de 2 graus pode ser suficiente para a camada de gelo da Groenlândia derreter, o que faria com que o nível do mar subisse globalmente em mais de 2 metros, segundo o site “The Scientist”. O aumento do nível do mar não apenas deslocará cerca de 267 milhões de pessoas em todo o mundo, mas aumentará o risco de inundações, causará erosão nas praias e perda de habitat para animais e plantas que vivem na costa ou próximo a ela.

“O objetivo é fornecer os dados de projeção no relatório do IPCC de uma forma utilizável, ao mesmo tempo em que fornece uma visualização fácil dos cenários futuros”, disse Ben Hamlington, cientista pesquisador do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa no sul da Califórnia, que lidera a equipe científica da Agência de Mudança do Nível do Mar.

A ferramenta de projeção do nível do mar deve ajudar as pessoas em todos os níveis de governo em países ao redor do mundo a prever cenários futuros e desenvolver os recursos costeiros corretamente. “Tornar a ciência do nível do mar acessível é nosso principal objetivo”, disse Carmen Boening, oceanógrafa da Nasa que também dirige o portal da Agência de Mudança do Nível do Mar, que hospeda a ferramenta de projeção.

Outro atlas interativo divulgado pelo IPCC mostra mudanças de temperatura e precipitação em escala global de acordo com os cenários de mudanças climáticas usados para modelar os níveis do mar. O site “NiemanLab” hospeda uma coleção de ferramentas de visualização de dados climáticos encontrados online.

