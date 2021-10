Marcha Para Jesus em São Paulo será no dia 2 de novembro; saiba as atrações!

Ads

A Marcha Para Jesus 2021 vai acontecer no dia 2 de novembro de 2021, a partir das 13h00, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. O evento contará com os principais nomes da música gospel do Brasil.

Considerado o maior evento popular e cristão do mundo, e que reúne milhões de pessoas todos os anos na capital paulista, a Marcha Para Jesus, deste ano, vai receber público; a entrada será 1 kg de alimento não perecível e o comprovante de vacinação.

Para participar do evento, é necessário preencher a inscrição no site da Marcha Para Jesus. Será obrigatório o uso de máscara no local.

PRESENÇAS CONFIRMADAS

Confira abaixo todas as presenças confirmadas para a Marcha Para Jesus 2021:

Aline Barros, André & Felipe, Arthur Pompeo, Casa Worship, Daniel Berg, Daniela Araújo, Eli Soares, Fernanda Brum, Gabriel Guedes, Isadora Pompeo, Kemilly Santos, Kemuel, Leandro Borges, Midian Lima, Paulo César Baruk, Pedras Vivas, Praise Teen, Renascer Praise, Sarah Farias, Soraya Moraes, Ton Carfi e Zoe Dance.

