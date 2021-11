Marcha Para Jesus exigirá passaporte de vacina; Bolsonaro não participa

Ads

O evento acontecerá nesta terça-feira (02/11), no Sambódromo do Anhembi, São Paulo.

Nesta terça-feira (02/11), acontecerá o maior evento popular e cristão do mundo, a “Marcha Para Jesus”. O momento que reúne milhões de pessoas todos os anos, irá acontecer no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, e receberá público neste ano.

A entrada é grátis, e quem quiser, poderá contribuir doando 1 kg de alimento. Além disso, os participantes maiores de 12 anos devem estar de máscara e com o comprovante de vacinação. Já as crianças mais novas, devem apresentar teste negativo para a Covid-19.

O presidente Jair Bolsonaro, que participou da edição de 2019, foi convidado, mas desta vez não irá, segundo informou o apóstolo Estevam Hernandes, líder da Igreja Renascer em Cristo. Vale destacar que o chefe do Executivo não se vacinou, um dos requisitos para a entrada no evento.

A Marcha Para Jesus é idealizada pela Igreja Renascer há 28 anos, e este ano, está programada para acontecer das 13h00 às 22h00. O evento será transmitido no YouTube e Facebook, e nas emissoras oficiais da Marcha: Rede Gospel de Televisão e Rádio Gospel FM.

Confira as atrações confirmadas para o evento:

Aline Barros

André & Felipe

Arthur Pompeo

Casa Worship

Daniel Berg

Daniela Araújo

Eli Soares

Fernanda Brum

Gabriel Guedes

Isadora Pompeo

Kemilly Santos

Kemuel

Leandro Borges

Midian Lima

Paulo César Baruk

Pedras Vivas

Praise Teen

Renascer Praise

Sarah Farias

Soraya Moraes

Ton Carfi

Zoe Dance