Marina Ruy Barbosa esclarece relação com Thiaguinho e cantor apoia atriz: ‘Gente doida’

Marina Ruy Barbosa voltou a afastar os rumores de romance com Thiaguinho. A atriz disse que, apesar de admirar o cantor, não tem contato com o pagodeiro. Em uma caixa de perguntas aberta no Instagram, a ruiva foi questionada sobre as especulações de affair.

“Respeito e admiração por ti, Thiago, mas nem temos contato direito”, afirmou Marina. Thiaguinho, por sua vez, postou a publicação da artista em seu perfil e acrescentou: “Gente doida e com tempo! Mas Deus tá vendo… te admiro também, Marina! Deus abençoe sua vida”.

Marina se separou recentemente de Xandinho Negrão e Thiaguinho não assumiu nenhum relacionamento desde o fim do casamento com Fernanda Souza, no fim de 2019.

Marina Ruy Barbosa comenta boatos sobre a vida pessoal

No Twitter, Marina comentou os boatos que saem a respeito de sua vida pessoal. “Todo dia é uma fofoca nova sobre minha vida. Não consigo nem acompanhar”, falou. A assessoria da atriz emitiu um comunicado negando o romance: “A notícia não procede. E, em respeito a sua imagem e a do colega, pede aos veículos de comunicação que não propagem essa mentira”.

Atriz faz desabafo após especulações de affair com cantor

Ainda no microblog, Marina desabafou sobre o assunto. “Às vezes até dou risada sobre certas notícias. Mas, nem sempre. Outras podem machucar, atrapalhar a vida e tirar a paz […] Cansa. Desgasta. Atrapalha. Existem várias coisas que abalam o emocional. E conviver com diversas mentiras vai machucando pouco a pouco”, pontuou.

“Mais uma vez repito: não vou ficar dando palco e negando toda notícia que sai sobre mim. Mas tenham consciência e responsabilidade afetiva de entender que do outro lado da tela, do lado de cá, no caso eu. Tem uma pessoa com sentimentos, vida real e tentando ser feliz”, completou.

Entenda o caso:

Na segunda-feira (22), Fabíola Reipert noticiou no “Balanço Geral SP” que Marina e Thiaguinho estariam vivendo um romance, visto que o músico foi flagrado saindo várias vezes do prédio em que a ruiva mora no Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com a jornalista, quando estão em São Paulo, Marina e Thiaguinho treinam juntos na mesma academia e, para despistar, a atriz sairia do local pela garagem dos fundos, enquanto o cantor deixaria o espaço pela porta da frente.

Em resposta ao que foi divulgado, Marina Ruy Barbosa fez uma série de postagens. “Eu não sou de ficar desmentindo ou comentando fofoca minha, porque é muito chato e só gera mais repercussão e munição para as notícias. Quem me acompanha sabe que sou discreta com minha vida pessoal, e não gosto de alimentar essas coisas”, esclareceu.

(Por Patrícia Dias)

