Martello bate de frente com Romildo Santos após base do governo recusar proposta de ajuda para evitar fechamento da Proguaru

Em uma sessão tensa, na tarde desta quarta-feira (27), o presidente da Câmara, Miguel Martello (PDT), mostrou que leva a sério a presidência da Casa e que não se deixará intimidar, principalmente pelos vereadores mais experientes.

A postura ficou clara após uma forte discussão com Romildo Santos (PSD). O desentendimento começou após Romildo ser contra emenda do próprio Martello ao projeto de Lei de autoria do prefeito Guti, que cria uma Loteria Municipal em Guarulhos. Martello queria que 20% da arrecadação líquida da loteria, caso seja aprovada, fosse destinada para a Proguaru, o que evitaria o fechamento da empresa, como tem sido proposto pelo prefeito.

No entanto, Romildo e outros parlamentares da base aliada foram contra, usando o argumento de que seria inconstitucional a iniciativa do presidente da Câmara.

Mesmo após a emenda ser recusada pela maioria dos vereadores, Martello agradeceu aos poucos que o apoiaram e explicou a importância da medida caso fosse aprovada.

E foi além, Martello contestou insinuação de Romildo que estaria usando da presidência para benefícios próprios e expôs para os parlamentares e parte da população guarulhense que o vereador da base do prefeito, e que votou pela extinção da Proguaru em 2020, possui vários cargos comissionados na empresa.