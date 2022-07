Maurício Rocha festeja artilharia e classificação do Chute Inicial/Guarulhos para final do Sub-12 da Taça Kids F7 Guarulhos

Ads

21:39

Líder da 1ª fase desta edição da Taça Kids F7 Guarulhos, a franquia do Chute Inicial/Guarulhos-Centro conquistou no último domingo (26/06), na quadra do São Paulo/Guarulhos, o direito de decidir o título da categoria Sub-12 (Série Ouro) após golear a equipe do Juventus Academy pelo placar de 6 a 0. Artilheiro geral da competição, Maurício Rocha festejou os gols marcados na competição, até o momento, e a oportunidade de disputar a decisão do torneio contra o São Paulo Select.

“Estou muito feliz pela minha equipe estar na final e estou mantendo a artilharia. A cada jogo estou aprendendo mais e fazendo mais gols. Essa premiação significa que jogamos bem e agora é tentar vencer a final”, declarou o atacante Maurício Rocha.

Com os quatro gols marcados na semifinal, Rocha alcançou a marca de 17 gols na competição e ultrapassou Marcos Baião, do São Paulo Select, categoria Sub-10, que tem 16 gols. A média do jovem atleta da franquia do Chute Inicial/Guarulhos-Centro é de 2,13 gols por partida. Contudo, o artilheiro elogiou e valorizou o desempenho de seus companheiros dentro de quadra, além de enaltecer a qualidade técnica da equipe do Juventus Academy.

“O time deles estava faltando um jogador, que considero o melhor deles, e também o nosso zagueiro ajudou muito. Na hora de cobrar o escanteio e o lateral, ele sempre manda muito forte e faço vários gols de cabeça”, explicou Maurício.

ADS

O time do Chute Inicial/Guarulhos-Centro terminou a primeira fase da competição infantojuvenil na liderança isolada da Série 1 com 16 pontos conquistados em 7 jogos realizados. O escrete alvinegro teve como retrospecto cinco vitórias, um empate e uma derrota. Contudo, Rocha entende que a decisão contra o São Paulo Select, que conquistou a vaga na final após empate em 2 a 2 diante do São Paulo/Guarulhos, não será fácil para sua equipe.

“Vai ser um jogo difícil contra o São Paulo Select, até por que é uma equipe muito forte”, concluiu.