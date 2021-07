Ads

Mais uma vez, o cantor gospel e agora pastor presidente da AD Brás Paraíba, Samuel Mariano, tem o seu nome envolvido em outro escândalo sexual.

A primeira vez foi no ano de 2018, quando circulou na internet nudes atribuídos a ele. Nas imagens, o cantor aparecia se masturbando em um print de uma chamada de vídeo feita para uma de suas amantes.

O cantor contratou um perito para fazer o trabalho e dizer que as fotos eram montagens. Mariano então saiu da Assembleia de Deus de Missão Alagoas quando ia ser disciplinado, e encontrou refúgio aos pés de Samuel Ferreira, líder da AD Brás, que além de passar pano para o religioso, deu a ele a presidência da AD Brás Paraíba.

Apesar de ter ganho uma segunda chance, segundo informações, Mariano continuou trocando nudes e conversas picantes com mulheres.

Nesta quarta-feira (30), começou a circular na web prints de uma conversa picante do cantor com uma diaconisa casada – chamada Monalisa – de sua igreja.

O canal “No Entanto” do YouTube foi além e revelou áudios comprometedores de Samuel. Em um trecho, ele diz a suposta amante que já está no hotel.

Em um trecho de outro áudio, supostamente gravado por uma amante, ele pede para ela lhe chamar de “fresco”, como uma espécie de fetiche.

“Me chama do que você quiser, me chama de fresco”, diz o áudio.

Em um outro áudio, a diaconisa Monalisa admite o seu envolvimento com o cantor, revela que está sendo ameaçada e destaca que se alguma coisa acontecer com ela ou com a sua família será por causa da polêmica.

