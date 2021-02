Meia-atacante Willian, do Arsenal, é alvo de ofensas racistas online

O meia-atacante Willian, do Arsenal, se tornou o mais recente jogador da Premier League a sofrer ofensas raciais online, e o brasileiro compartilhou imagens de mensagens que recebeu nas redes sociais.

O jogador brasileiro, de 32 anos, foi alvo de dois usuários diferentes e destacou as mensagens no Instagram com a legenda: “Algo precisa mudar! A luta contra o racismo continua”.

O Arsenal condenou a ofensa e disse que qualquer pessoa que tenha ligação com clube que envie essas mensagens será punida.

“Todos nós precisamos trabalhar juntos para eliminar esse comportamento. Isso inclui clubes, órgãos governamentais, torcedores, mídia e políticos; mas requer a ajuda e o compromisso das empresas de mídia social”, disse um porta-voz do clube, segundo a mídia britânica.

Willian é o segundo jogador negro do Arsenal a sofrer ofensas nesta semana, depois que o atacante Eddie Nketiah recebeu uma mensagem racista no Twitter antes da partida pela Liga Europa, na quinta-feira, contra o Benfica.

Outros jogadores negros, incluindo Axel Tuanzebe, Marcus Rashford, Anthony Martial, Reece James, Romaine Sawyers e Alex Jankewitz foram vítimas nas últimas semanas, o que levou os órgãos de futebol ingleses a pressionar as empresas de mídia social para combater o problema.