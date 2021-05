Menino chora ao chegar na Espanha pelo mar amarrado em garrafas plásticas

21:12:39

Um menino marroquino que usou garrafas plásticas vazias para nadar até o enclave norte-africano de Ceuta esta semana disse que preferia morrer do que voltar para Marrocos, de acordo com o soldado espanhol que traduziu para ele antes de ser escoltado para longe.

O garoto atraiu a atenção da mídia internacional enquanto flutuava em uma camiseta escura com as garrafas debaixo das roupas e preso aos braços, chorando enquanto chegava à praia apenas para ser levado pelos soldados. leia mais

“Ele não queria voltar, não tinha família no Marrocos, não se importava se ele morresse de frio; Ele preferiu morrer… do que voltar para Marrocos”, disse o soldado Rachid Mohamed al Messaoui.

“Nunca ouvi isso de alguém tão jovem”, disse o jovem de 25 anos à Reuters, falando na praia.

Os soldados acompanharam o menino chorando pelo portão até a zona de segurança entre os dois países, junto com outros migrantes. Um porta-voz do exército em Ceuta disse que não tinha informações sobre o que aconteceu com o garoto.

Deportar menores é ilegal na Espanha e centenas foram processados em um centro de recepção improvisado em Ceuta.

O menino era um dos cerca de 8.000 migrantes que nadavam ou escalavam uma cerca fronteiriça no enclave esta semana depois que Rabat relaxou os controles de fronteira. A Espanha enviou tropas para Ceuta para patrulhar a fronteira com Marrocos e chamou a situação de crise para a Europa.

Na ponta norte do Marrocos, em frente a Gibraltar e com uma população de 80.000 habitantes, as praias do enclave estão a apenas algumas centenas de metros de distância.

Al Messaoui, que fala árabe marroquino, ou Darija, disse que tentou colocar seus sentimentos de um lado para ajudar a acalmar aqueles que chegam à praia, agindo como tradutor para seus colegas do exército espanhol.

“Você se sente frustrado, desesperado por não poder fazer mais por aquele garoto”, disse ele.

Questionado sobre o que diria aos pais de jovens marroquinos ansiosos por atravessar para Ceuta, ele disse: “Não deixá-los ir, estar com eles, e estar unido como uma família, mesmo que haja dificuldades de vida em seu país… não deixá-los se afastar sozinho, desesperado, indefeso.