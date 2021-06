Menor é detido pela GCM no Jardim Cristin Alice por suspeita de tráfico

13:18:08

Um menor foi detido na noite desta quinta-feira (10) por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos por suspeita de tráfico de drogas. Os guardas da Inspetoria de Patrulhamento Tático (Romu) passavam pela rua Robru, no Jardim Cristin Alice, quando avistaram um jovem que, ao perceber a presença da viatura, correu.

Os agentes iniciaram a perseguição e conseguiram deter o rapaz que, durante a fuga, arremessou uma sacola. Dentro dela havia 88 pinos de cocaína, 110 pedras de crack, 20 porções de maconha, 41 pacotes de skank e 96 reais em dinheiro.

O menor foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, no Jardim santa Mena, local em que foi colocado à disposição do Ministério Público para uma audiência de custódia.

Segundo o inspetor Anderson Ribeiro, comandante da Central de Emergência da GCM, “os chefes do crime organizado e do tráfico de drogas, para não se exporem, aliciam adolescentes e crianças para vender drogas com o objetivo de ganhar dinheiro fácil. Isso eleva muito o percentual de jovens na vida do crime”.

