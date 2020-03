Share this:

Mensagem do presidente e CEO do PayPal, Dan Schulman

Este é um momento sem precedentes na história da humanidade. A pandemia da COVID-19 está afetando a saúde das pessoas que amamos, as empresas das quais dependemos, a economia mundial e a forma como vivemos. Agora que todos temos que lidar com essas dificuldades incomuns e com a incerteza, saiba que o PayPal está aqui.

A força da união

Nos nossos mais de 20 anos de experiência, resistimos juntos a crises e turbulências que afetaram todas as partes do mundo. Em todos esses momentos, que vivenciamos juntos, trabalhamos duro para prestar apoio e sermos um alicerce para nossos funcionários, clientes e parceiros. Nosso compromisso com você não muda em nada nesse momento de combate a uma pandemia que certamente terá um capítulo só seu nos livros de história.

Hoje, muitas empresas estão se dispondo a ajudar, porque somente juntos conseguiremos fazer a diferença. Estamos convocando empresas de todo o ecossistema financeiro para nos unirmos e ajudarmos os mais vulneráveis durante esta crise. Todos nós temos que apoiar nossos funcionários e buscar formas de ajudar nossos clientes a navegar por essas águas. Nos últimos meses, vimos generosidade e gentileza de todos os lados, pessoas de todas as idades se ajudando e mostrando solidariedade e uma força de espírito admirável. São nesses momentos que a coragem, a generosidade e a resiliência fazem toda a diferença.