México promete justiça após desabamento de trem do metrô matar 24

O México punirá os responsáveis pelo desabamento de um viaduto que matou pelo menos 24 pessoas e feriu dezenas quando um trem na mais nova linha de metrô da Cidade do México mergulhou em uma estrada movimentada abaixo, informou o governo nesta terça-feira.

Acompanhado por funcionários envolvidos na construção e manutenção da elevada linha de metrô que desabou, o presidente Andres Manuel Lopez Obrador disse que a investigação deve ser feita rapidamente e que nada deve ser escondido do público.

“Não há impunidade para ninguém”, disse ele em uma coletiva de imprensa A cidade é governada desde a virada do século pelo ex-prefeito Lopez Obrador e seus aliados.

O acidente levantou questões mais amplas sobre segurança em um dos sistemas de metrô mais movimentados do mundo, que transporta milhões de pessoas diariamente através de uma expansão urbana que abriga mais de 20 milhões de pessoas.

Bombeiros usando correntes pesadas para estabilizar o local retiraram corpos e sobreviventes dos destroços antes de abaixar uma carruagem pendurada em um caminhão à tarde. Cerca de 79 pessoas ficaram feridas, incluindo três crianças, segundo as autoridades.

Vídeo nas redes sociais mostrou o momento em que o viaduto de repente caiu sobre um fluxo de carros perto da estação Olivos, no sudeste da cidade, por volta das 22h30.m. (03h30 GMT na terça-feira), enviando nuvens de poeira e faíscas.

Monserrat, 26 anos, disse que estava na parte de trás do vagão de trem quando ouviu um barulho alto e as luzes se apagaram.

“Todo mundo gritou e caímos um em cima do outro”, disse ela à rádio mexicana, falando do hospital Belisario Dominguez, onde estava recebendo tratamento para uma costela ferida.

Fora dos hospitais, os familiares ficaram frustrados à espera de informações sobre parentes, incluindo alguns que ainda estavam desaparecidos.

Angélica Cruz Camino, 31 anos, disse que não tinha notícias do marido desde que estava voltando do trabalho por volta das 22h30 de segunda-feira. Ela visitou vários hospitais e foi informada que todas as vítimas foram identificadas, mas ela ainda não o localizou até a tarde de terça-feira.

“Liguei e liguei, mas ele não estava me respondendo. Então foi meu filho que percebeu que o metrô desabou”, disse ela do lado de fora do hospital público de Tlahuac. “Eu não consigo encontrar meu marido.”

Acidentes

Foi o segundo acidente grave este ano, depois que um incêndio em um prédio de controle central derrubou o serviço em várias linhas por semanas após cortes orçamentários.

O viaduto que desabou fazia parte da Linha 12, uma adição à rede concluída há menos de uma década e há muito atormentada por alegações de corrupção e fraqueza estrutural.

Em 2014, apenas dois anos após sua inauguração, várias estações da linha foram fechadas para reparos estruturais.

Quatro pessoas que vivem na área disseram à Reuters que observaram as estruturas de apoio abaixo dos trilhos elevados visivelmente tremendo quando os trens atravessaram. Alguns lembraram dos avisos sobre o solo úmido ser impróprio para grandes construções.

“Toda vez que via o trem, via as colunas e as vigas tremerem”, disse Victor Lara, um viajante diário da linha. “Eles não são bem feitos.”

As investigações serão realizadas tanto pela procuradoria-geral quanto por um auditor externo, informou o governo.

Em 2020, dois trens colidiram em outra linha da rede, matando uma pessoa e ferindo dezenas.

Lopez Obrador foi prefeito da cidade no início dos anos 2000, e a atual prefeita Claudia Sheinbaum e o ministro das Relações Exteriores Marcelo Ebrard, que dirigia a cidade quando linea 12 foi construída, são ambos membros seniores de seu movimento político.

Após um poderoso terremoto de 2017, dados do governo mostram que também houve danos às colunas de apoio da linha.

A Linea 12 foi construída por um consórcio da CARSO Infraestructura y Construccion, S.A.B. de C.V (CCICSA), uma empresa controlada pela família do magnata mexicano Carlos Slim, do Grupo ICA do México, e pela unidade mexicana da Alstom SA da França (TAMBÉM). PA).

A ICA compartilhou um gráfico com a Reuters indicando que a CCICSA foi responsável pela construção na seção da linha que desabou, mas se recusou a comentar mais.

Um porta-voz da CCICSA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o gráfico, mas disse em uma declaração anterior à Reuters que a empresa se solidarizou com as famílias das vítimas e os feridos. “Vamos aguardar a opinião oficial dos especialistas”, disse a CCICSA.

A Alstom disse que seu envolvimento no consórcio se limitou a certos aspectos, incluindo fornecimento de energia e testes de algum trabalho eletromecânico. A empresa disse que ajudaria a investigar as autoridades “de qualquer forma necessária”.

Sheinbaum disse que parecia que uma viga tinha dado lugar no viaduto, que ela disse ter sido inspecionado no ano passado. Em uma coletiva de imprensa posterior, ela disse que o colapso parecia indicar uma “falha estrutural”.

“Não é possível dizer categoricamente, mas parece que foi isso que aconteceu”, disse Sheinbaum.

Ebrard disse que foi o acidente “mais terrível” que atingiu o sistema de transporte local, e que estava pronto para cooperar com as autoridades na investigação.

Na conferência de imprensa com Lopez Obrador, Sheinbaum e Ebrard enfrentaram perguntas de repórteres sobre quem deve ser responsabilizado. Ambos exortaram o público a permitir que os investigadores fizessem seu trabalho antes de tentar repartir a responsabilidade.

O Partido Revolucionário Institucional da oposição disse que uma investigação e punição devem ser realizadas “onde quer que leve”.

