MHB Hotelaria fecha parceria com PHV Engenharia e assume a gestão do BH Plaza.

09:36:03

Mesmo diante da crise em decorrência da Covid-19, a MHB Hotelaria segue com seus planos de expansão para 2021. Superar as adversidades, transformando experiências negativas em aprendizado e oportunidades tem sido a principal missão da rede, referência em administração hoteleira no estado de Minas Gerais.

Recentemente, por exemplo a MHB Hotelaria fechou uma parceria com a PHV Engenharia, empresa que já atua no mercado desde 1997 e é uma das maiores construtoras do país segundo o Ranking Intec da Construção Civil (2020). Sua atuação é destaque no cenário nacional nas áreas de desenvolvimento e incorporações imobiliárias, execução de obras residenciais de alto luxo, comerciais e industriais personalizáveis, além de obras de urbanização, infra-estrutura e terraplanagem.

Ademais, a PHV é a construtora de importantes hotéis como o famoso Condo Hotel Ville Celestine que recebeu recentemente o prêmio do Tripadvisor (Traveller Choice) como um dos melhores hotéis da capital mineira e o lindo hotel Belo Horizonte Plaza, localizado estrategicamente no bairro Lourdes, ao lado do Conexão Aeroporto.

De acordo com Pablo Ramos, Diretor Geral da MHB Hotelaria, a junção das habilidades conquistadas ao longo dos anos pelas duas empresas pode trazer benefícios para o futuro. “Esta parceria vem oferecer aos empreendimentos toda estrutura e suporte que MHB Hotelaria desenvolveu ao longo dos anos. Uma gestão equilibrada, minimizando custos, potencializando as oportunidades e aproveitando seus talentos e recursos para atuar de forma consciente num mercado que já não é mais o mesmo”, conclui.

