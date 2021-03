MHB Hotelaria investe em RM para maximizar a receita

Já é rotineiro nos hotéis modificarem suas tarifas em épocas sazonais do ano. A diferença neste modelo de negócio é que, através da análise de dados, é possível identificar oportunidades de mercado para adaptar as tarifas atendendo as necessidades dos hóspedes. Na prática, é a oferta do melhor quarto, na hora certa e pelo preço certo, para ganhos de receita mais significativos.

“A importância do Revenue Manager nos Hotéis da MHB Hotelaria vai muito além de otimizar tarifas para aumentar a rentabilidade. Temos a responsabilidade de fazer a gestão dos canais de distribuição, das estratégias de marketing e, principalmente, a gestão da análise de dados com o objetivo de colocar o cliente no centro de todas as nossas reflexões estratégicas. O importante é se preparar e conhecer muito bem o perfil de seus hóspedes e as condições atuais do mercado para tomar as melhores decisões”, finaliza Isabela Assunção, Analista de Revenue Manager da MHB Hotelaria.