Mídia chinesa revela local de queda de foguete “descontrolado”

Dias atrás, falamos sobre o foguete Long March-5B, que foi lançado pela China e cairia sobre a Terra em local desconhecido, lembra? Pois bem, a mídia estatal do país confirmou que, no último sábado (8/5), pelo horário do Brasil, os destroços atingiram o Oceano Índico, a oeste do arquipélago das Maldivas.

© CCTV/CNN/Reprodução Foguete “descontrolado” deve atingir a Terra no próximo sábado, 8

Vale lembrar que boa parte da composição se desintegrou devido ao atrito na atmosfera. O site norte-americano Space-Track, que trabalhou com dados do 18º Esquadrão de Controle Espacial dos EUA, também confirmou a informação sobre a reentrada no planeta.

O Long March 5B estava em órbita desde 29 de abril. A estimativa é que mais dez lançamentos sejam feitos pela China para aperfeiçoar a estação espacial do país.

