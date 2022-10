Miguel Alberguini destaca duelo equilibrado do São Paulo/Guarulhos diante do Flamengo/Ermelino pelo Sub-16 da Taça Kids F7 Guarulhos

Ads

A equipe Sub-16 do São Paulo/Guarulhos definiu neste domingo (19) a sua participação nesta 1ª fase da Taça Kids F7 Guarulhos diante do Flamengo/Ermelino. Com o empate em 2 a 2 a franquia guarulhense do Tricolor paulista irá disputar a semifinal da Série 2 da competição infantojuvenil. Destaque da partida, o goleiro e aniversariante Miguel Alberguini destacou o equilíbrio do embate e espera conquistar o título da Série 2.

“Não foi uma partida fácil, até por que o Flamengo/Ermelino tem uma boa equipe. Foi um jogo muito intenso e demos o nosso máximo em quadra, mas infelizmente não nos classificamos para a semifinal da Série 1”, declarou o goleiro Miguel Alberguini.

Com o encerramento da fase inicial da competição, o São Paulo/Guarulhos entrou em quadra sem qualquer condição de garantir a classificação para a etapa semifinal da Série Ouro [Série 1]. Mesmo diante desta condição, Alberguini revelou que o desejo dos jovens atletas era o de encerrar a fase inicial com a conquista dos três pontos diante da franquia flamenguista.

“Mesmo sem a classificação não baixamos a cabeça e vamos rumo a final da Série Prata (Série 2). Precisamos treinar mais e nos controlar mais, isso por que perdemos um pouco a cabeça em determinados momentos dos jogos e continuar dando o nosso máximo”, concluiu.

Na etapa seguinte da Taça Kids F7 Guarulhos, a equipe Sub-16 do São Paulo/Guarulhos, que encerrou a fase de classificação na vice-liderança da Série 2 com 6 pontos conquistados em 7 jogos realizados, enfrenta a franquia do Boca Juniors/Penha, que fica na 3ª colocação com 4 pontos. O Tricolor conquistou apenas 1 vitória na competição infantojuvenil e ficou com um saldo negativo de seis gols.