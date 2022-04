Mike Tyson agride passageiro em avião após ser importunado; veja

Ads

Nos últimos anos, Mike Tyson mudou de postura e passou a se comportar de forma mais calma, porém, na última quarta-feira (20), a lenda do boxe voltou a mostrar seu lado agressivo. Presente em um voo que saía do aeroporto internacional de São Francisco (EUA), o veterano agrediu um homem que estava no mesmo avião com uma série de socos . A informação foi divulgada pelo site ‘TMZ Sports

Segundo as testemunhas que estavam no voo para a Flórida (EUA), Tyson, inicialmente, foi educado e simpático com o indivíduo e com os demais passageiros. No entanto, o homem, que supostamente estava embriagado, se sentou atrás do banco de ‘Iron Mike’ e começou a importuná-lo, ou seja, o que antes era uma tentativa de conversa, virou provocação.

De acordo com os relatos, a lenda do boxe reclamou e pediu para o sujeito relaxar, porém não foi atendido. Sendo assim, Tyson decidiu resolver o problema com as próprias mãos e desferiu socos no rosto do individuo, que começou a sangrar. Após o ocorrido, ‘Iron Mike’ se retirou do avião, enquanto o homem recebeu atendimento e foi encaminhado para a polícia.

Mike Tyson, de 55 anos, é considerado um dos melhores pugilistas da história. Em sua carreira, ‘Iron Mike’ disputou 58 lutas, venceu 50, sendo 44 por nocaute, perdeu seis vezes e teve outras duas disputas declaradas ‘no contest’ (sem resultado). A última aparição do veterano nos ringues aconteceu em novembro de 2020, quando empatou com Roy Jones Jr., em duelo de caráter de exibição. Após sair da aposentadoria, a imprensa especializada especula que a estrela do boxe pode encarar Evander Holyfield, seu grande rival, e até mesmo Jake e Logan Paul.