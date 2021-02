Mike Tyson pede boicote à plataforma Hulu após ser alvo de série

Mike Tyson pediu aos fãs que boicotem o Hulu.

O boxeador, de 54 anos, está furioso com o serviço de streaming depois que eles anunciaram planos para uma série limitada de oito episódios chamada ‘Iron Mike’ – que promete explorar a “vida e carreira selvagem, trágica e controversa” por trás do esportista – na quarta-feira (24.02), e ele os chamou de “insensíveis” por compartilharem a notícia durante o Mês da História Negra nos Estados Unidos.

Ele escreveu no Instagram: “Este anúncio no meio das disparidades sociais em nosso país é um excelente exemplo de como a ganância corporativa do Hulu levou a esta apropriação indevida cultural da história de vida de Tyson. Fazer este anúncio durante o Mês da História Negra apenas confirma a preocupação do Hulu com dólares em relação ao respeito pela história negra, certo. Hollywood precisa ser mais sensível às experiências negras, especialmente depois de tudo o que aconteceu em 2020.”

Mike também anunciou que uma versão autorizada da história de sua vida está sendo elaborada, mas os detalhes ainda não serão divulgados.

Ele acrescentou: “A verdadeira história autorizada de Mike Tyson está em desenvolvimento e será anunciada nos próximos dias. O Hulu anunciar o roubo de uma história de um atleta negro durante o Mês da História Negra não poderia ser mais inapropriado ou insensível.”

