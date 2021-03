Milhares participam de bênção sacerdotal no Muro das Lamentações

Rede Gazeta News Guarulhos

Essa foi a primeira vez que público se reuniu após a pandemia.

Na manhã de segunda-feira(29), houve a primeira participação neste ano de milhares de fiéis no Muro das Lamentações para a Birkat Kohanim, que quer dizer Benção Sacerdotal.

Desde a pandemia da covid-19 é a primeira vez que as pessoas puderam ir à celebração, pois ano passado o serviço aconteceu online e ninguém se reuniu, mas esse ano foi diferente.

Estavam presente os rabinos-chefes de Israel, o Ministro de Assuntos Religiosos, o Rabino Yaakov Avitan, o prefeito de Jerusalém Moshe Leon e o Ministro Adjunto do Interior MK Yoav Ben Zur.

Na terça-feira(30), o evento foi repetido para quem não pôde comparecer no dia anterior, e também para evitar a superlotação no local. O Birkat Kohanim foi transmitido ao vivo.

Oração por Israel e pela crise do mundo

O Rabino Shmuel Rabinowitz, falou das promessas de Deus para Israel e disse que mais do que nunca a oração pela paz da nação de Israel e pela saúde do mundo é necessária.

Ele citou o livro de Números que diz: “O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti; o Senhor levante o semblante sobre você e lhe dê paz ”.

Essa palavra dada por Deus a Moisés e Aarão para abençoar os filhos de Israel é frequentemente usada no judaísmo nas orações. No final do culto Rabinowitz orou em especial para que a pandemia acabasse no mundo e também agradeceu pela crise do coronavírus ter diminuído em Israel.

