Neste sábado (19), das 8h30 às 13h, o Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria da Saúde de Guarulhos darão continuidade às etapas preparatórias da 8ª Conferência Municipal de Saúde com a realização das miniconferências das regionais Cantareira e Pimentas/Cumbica.

Dia (D) 19 Sábado

Interessados em debater e elaborar propostas para melhorias do SUS nessas regiões devem se inscrever pelo link bit.ly/34Goypz para participar. Os eventos serão realizados simultaneamente de forma online.

As inscrições estão abertas até as 13h desta sexta-feira (18). Quem se inscrever durante esse período poderá escolher a sala temática da qual deseja participar, seguindo a ordem de inscrição e respeitando os limites de pessoas por sala virtual e a ordem de prioridade informada. As salas temáticas, que são os eixos temáticos da 8ª Conferência Municipal de Saúde (8ª CMSG), são: Financiamento do SUS, Atenção nos três níveis de complexidade, Articulação das ações de promoção e prevenção e Abordagem integral do indivíduo e das famílias.

O tema central é Integralidade na Atenção à Saúde.

Interessados também poderão se inscrever na data das miniconferências, no próprio sábado, até as 9h. Porém, neste caso, serão distribuídos de acordo com a disponibilidade de vagas nas salas temáticas. Vale ressaltar que a apresentação de propostas deverá estar de acordo com o tema da sala e elas serão validadas pelos participantes. Das propostas validadas, serão aprovadas cinco de cada eixo temático, as quais serão encaminhadas para a 8ª CMSG, juntamente com as propostas da 7ª conferência municipal.

Além disso, todos os inscritos nas miniconferências regionais de saúde que manifestarem interesse no segmento de usuários e de trabalhadores da saúde poderão se candidatar a delegado da 8ª CMSG, que será realizada nos dias 2 e 3 de julho.

Miniconferências das Regiões de Saúde Cantareira e Pimentas/Cumbica

