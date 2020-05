Ministra francesa quer público nos estádios na próxima temporada

21:59:43

especialmente no futebol Ligue 1 de futebol.

“Meu objetivo é justamente que o esporte seja retomado em boas condições, com uma público nos estádios, principalmente no campeonato de futebol (2020-2021), no mês de agosto. Que os dois clubes da Liga dos Campeões (Paris Saint-Germain) e Lyon) possam fazer amistosos antes do final da temporada europeia (2019-2020). E então preparar a nova temporada conforme necessário, dependendo das informações que o Ministério da Saúde nos der”, disse Maracineanu ao jornal L’Alsace.