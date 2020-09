Ministro da Educação diz que, sem Deus, jovens se tornam ‘zumbis existenciais’

Milton Ribeiro, ministro da Educação, participou de um evento que promoveu um programa de ações contra automutilação e suicídio, e afirmou que parte dos problemas enfrentados pelos jovens do país é fruto de “pedagogias equivocadas”.

Em seu discurso, Ribeiro definiu os jovens nessa condição como “zumbis existenciais” que não têm vínculos fortes com a própria família, religião ou esperança que a política produza qualquer saída para esse quadro.

“Nesse tempo de pós-modernidade, em que os absolutos são jogados na lata do lixo, não há mais uma juventude que acredite nas coisas como Deus, religião, política, família. Eles perdem totalmente o referencial”, afirmou o ministro. “Isso parte de pedagogias equivocadas de filosofias equivocadas, no meu entendimento. Nossos jovens não acreditam mais em nada e nós precisamos recompor isso de uma maneira direta, pensada por alguns pensadores do passado não tão distante”, reiterou.