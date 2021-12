Missão Luvas de Ouro Devocional :Quais são os principais profetas da Bíblia?

Ads

Os chamados Profetas Maiores são o conjunto dos mais extensos Livros proféticos do Antigo Testamento da Bíblia cristã.

Por/ Robson Silva Moreira

Profetas maiores

Isaías.

Jeremias e Lamentações.

Ezequiel.

Daniel.

1-Quem foi o primeiro profeta na história da Bíblia?

O nome Samuel significa “Do Senhor o pedi”. Ele foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas na história de Israel e sua história está contada na bíblia. Ele era filho de Ana e Elcana e viveu por volta de 1095 AC.

2-O Chamado de Samuel

De acordo com as escrituras Ana não podia ter filhos e ela orava tanto pedindo está bênção ao ponto do profeta Eli pensar que ela estava bêbada, pois via sua boca se movendo continuamente, sem sair som. Na verdade Ana intercedia ao Senhor todos os dias, a todo momento pedindo a realização deste sonho.

Quando soube que estava grávida Ana já planejava levar o menino para crescer na casa do Senhor e consagrá-lo a Deus. E assim foi feito no seu devido tempo. Samuel cresceu acompanhado pelo sacerdote Eli e conforme o menino crescia, a cada ano sua mãe lhe levava uma túnica.

De acordo com as escrituras Samuel era ainda pequeno quando ouviu o Senhor lhe chamar, num tempo em que a Palavra do Senhor era muito rara e e visões não eram frequentes. Certa noite ouviu uma voz “Samuel, Samuel” e acordou, foi até Eli e disse “Eis-me aqui, pois me chamaste”. Eli esclareceu que não o chamou. Isso ocorreu ainda mais duas vezes até que Eli percebeu que o próprio Deus estava chamando o menino e o instruiu a se prontificar quando o Senhor o chamasse novamente.

E assim ocorreu. Samuel voltou para o templo do Senhor (lugar onde também dormia naquela noite) e quando ouviu o Senhor o chamando novamente respondeu “Eis-me aqui Senhor fala que o teu servo ouve”. E foi desta forma que o Senhor começou a palestrar com Samuel.

Ele crescia na presença de Deus e toda Israel desde Dã até Berseba, conheceu que era um escolhido de Deus. Ele foi um profeta conhecido como correto, justo, com grande discernimento; diferente até mesmo dos filhos de Eli que foram excluídos do sacerdócio.

Foi Samuel que ungiu os reis Saul e depois Davi. Além disso, incentivou outros jóvens que desejavam seguir um chamado da parte do Senhor e exortava a todo o Israel ao arrependimento. Em uma de suas falas disse: “Se é de todo vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus” (ISm 7:3).