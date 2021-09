Moonshot by Educacional oferece imersão sobre metodologias ativas, pensamento computacional, neurociência e Educação 5.0

Ads

Por Redação

Promovido pelo Educacional, evento será conduzido pelos professores José Motta, Marlon Brunetta e Paulo Tomazinho, fundadores da Moonshot Educação; educadores interessados podem se inscrever gratuitamente no site do evento

A educação do amanhã acontece hoje. Inovação, Educação 5.0, tecnologia, aprendizagem ativa e neurociência no ensino não são mais tendências. São assuntos que devem estar na pauta de educadores preocupados com uma educação transformadora e significativa e temas que estarão em debate no “Moonshot by Educacional”, evento on-line e gratuito que acontece nos dias 13, 15 e 16 de setembro, das 18h às 20h. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site do evento.

A programação começa com o professor Paulo Tomazinho, que falará sobre a “Neurociência do fazer: aprendendo por meio da brincadeira”. Doutor em educação, Google Certified Innovator e um dos fundadores da Moonshot Educação, Tomazinho apresentará conceitos do aprender brincando e de como é possível estimular os alunos a serem mais investigativos e construírem o conhecimento por meio de suas vivências.

No dia 15, será a vez do também fundador da Moonshot Educação, Marlon Brunetta, encantar os participantes com o tema “Metodologias Ativas e o Pensamento Computacional”. Educador, palestrante, pesquisador e formador de professores com foco em metodologias ativas e tecnologias educacionais, ele é um entusiasta do assunto e irá compartilhar com os educadores as estratégias que funcionam para uma educação transformadora, como o aprendizado em STEAM que tem impactado a educação.

O “Moonshot by Educacional” termina no dia 16 com “Educação 5.0: bem-vindo ao futuro”, tema da apresentação de José Motta, professor, pesquisador, entusiasta em aprendizagem híbrida, metodologias ativas e tecnologias educacionais emergentes e igualmente fundador do Moonshot Educação. Professor Motta, como é conhecido, vai mostrar como a programação e a cultura maker são demandas latentes para todas as instituições de ensino que buscam formar alunos alinhados com o mundo em que vivem.

Para participar do “Moonshot by Educacional” e garantir um certificado exclusivo de participação e outros conteúdos, basta se inscrever gratuitamente na página do evento.

Moonshot by Educacional

Quando: 13, 15 e 16 de setembro de 2021

Hora: das 18h às 20h

Como: on-line

Inscrições: gratuitas e abertas no site.

Mais informações sobre o Educacional estão no site da área de negócios dedicada à educação da Positivo Tecnologia.

Sobre o Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação – reúne soluções de apoio à aprendizagem em modelo disruptivo de negócio, com soluções como suítes pedagógicas e de hardware voltadas para aprendizagem de Língua Portuguesa, Matemática e STEAM (acrônimo em inglês para Artes, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Área de negócios dedicada à educação da Positivo Tecnologia S.A., conecta pais, alunos, escolas, edtechs, editoras, empresas nacionais e internacionais em ecossistema único. Veja mais no site do Educacional.

