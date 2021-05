Morre ator Paulo Gustavo, aos 42 anos, em decorrência da covid-19 .

22:16:00

Ao longo de toda sua internação, ele teve um quadro clínico instável: ora apresentava melhora, ora apresentava piora. Ele foi entubado em 22 de março . Diante do agravamento de sua condição, os médicos apostaram em uma terapia por ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea), uma espécie de pulmão artificial. A técnica é usada em pacientes cujo pulmão se torna incapaz de absorver oxigênio. Dias depois, ele foi submetido a transfusões de sangue e a uma toracoscopia, um tipo de endoscopia utilizada para observar a região pleural (o espaço entre as camadas da membrana que reveste os pulmões).

Nas últimas semanas, o ator havia apresentado uma melhora, chegando a acordar e interagir com o marido, Thales Bretas, no último domingo (2). No entanto, boletim médico divulgado na segunda-feira (3) indicava uma nova piora e o agravamento do quadro. Exames demonstraram ter havido embolia gasosa disseminada, incluindo o sistema nervoso central, em decorrência de uma fístula bronquíolo-venosa. Um novo boletim médico, divulgado ainda nesta terça, informou que o estado do ator deteriorou rapidamente após a embolia e que o quadro era irreversível. No entanto, Paulo Gustavo mantinha os sinais vitais.