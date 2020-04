Rede Gazeta News Guarulhos

Ganhos duros na cobertura da imunização em risco sem serviços críticos de saúde, alerta a OMS

13:42:44

O desligamento dos serviços de imunização na pandemia de COVID-19 provocando um ressurgimento de doenças que podem ser prevenidas com vacinas seguras e eficazes, alerta a OMS na preparação para a Semana Mundial da Imunização (24 a 30 de abril).

Quando os serviços de imunização são interrompidos, mesmo por breves períodos durante emergências, o risco de surtos de doenças evitáveis ​​por vacina, como sarampo e poliomielite, aumenta. O surto mortal de sarampo do ano passado na República Democrática do Congo, que matou mais de 6.000 vidas em um país que já enfrenta seu maior surto de Ebola, destaca a importância de manter serviços essenciais de saúde, como imunização em tempos de emergência. Novos surtos de doenças também sobrecarregarão os sistemas de saúde que já enfrentam os impactos do COVID-19.

“Os surtos de doenças não devem permanecer uma ameaça quando temos vacinas seguras e eficazes para nos proteger”, disse o Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Diretor Geral da OMS. “Enquanto o mundo se esforça para desenvolver uma nova vacina para COVID-19 em velocidade recorde, não devemos correr o risco de perder a luta para proteger todos, em todos os lugares, contra doenças evitáveis ​​por vacina. Essas doenças voltarão rugindo se não vacinarmos. ”

A OMS está trabalhando com parceiros em todo o mundo para acelerar a pesquisa e o desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz e garantir acesso equitativo a bilhões de pessoas que precisarão dela.

Mas, mesmo com um processo acelerado, o desenvolvimento de uma vacina para o COVID-19 levará tempo. As medidas de precaução são essenciais agora para ajudar a manter-nos a salvo de doenças, incluindo doenças para as quais as vacinas já protegem crianças e adultos.

Muitas pessoas ainda são excluídas dos benefícios das vacinas

Antes da pandemia do COVID-19, o mundo havia feito imenso progresso ao garantir que as crianças fossem vacinadas. Em 2018, 86% das crianças com menos de cinco anos de idade foram vacinadas globalmente com três doses de difteria, tétano e coqueluche (DTP3) e uma dose da vacina contra o sarampo, passando de 72% em 2000 e 20% em 1980. O número de as crianças paralisadas pela poliomielite foram reduzidas em 99,9% em todo o mundo.

No entanto, a cobertura global de vacinação ainda está longe da cobertura de 95% necessária para proteger totalmente as comunidades contra surtos desta doença evitável por vacina.

Em 2018, quase 20 milhões de crianças em todo o mundo – mais de 1 em cada 10 – perderam vacinas que salvam vidas, como sarampo, difteria e tétano. Aproximadamente, 13 milhões de crianças nunca receberam vacinas, colocando elas e suas comunidades em risco de doenças e morte. A maioria dessas crianças vive em países com sistemas de saúde já frágeis, limitando ainda mais o acesso a serviços essenciais de saúde quando adoecem.

O sarampo continua a ser uma ameaça sempre presente, especialmente se as taxas de vacinação caírem. As projeções atuais indicam que o número de casos notificados de sarampo em 2019 será de pelo menos 800 000. Em 2020, há preocupações crescentes com outro ressurgimento, especialmente se as taxas de vacinação caírem devido ao atraso ou suspensão das atividades programadas de imunização como resultado do COVID-19 .

Os surtos de poliomielite, difteria e febre amarela também são motivo de grande preocupação, especialmente nos países menos capazes de responder rápida e decisivamente para enfrentar um surto emergente, como visto em emergências anteriores, como o surto de poliomielite na Síria em 2013.

À medida que a resposta ao COVID-19 continua, os países devem agir agora para proteger os serviços de imunização, a fim de minimizar ainda mais os surtos de doenças e a perda de vidas. Isso inclui, facilitar programas urgentes de recuperação em locais onde os serviços foram interrompidos, garantindo fortes cadeias de suprimentos, vigilância de doenças e profissionais de saúde treinados. Os cuidadores também devem garantir que continuem a vacinar seus filhos de acordo com as políticas nacionais.

As novas diretrizes da OMS sobre imunização e o COVID-19 recomendam que os governos façam uma pausa temporária nas campanhas de imunização preventiva onde não houver um surto ativo de uma doença evitável por vacina. Mas insta os países a priorizarem a continuação da imunização rotineira de crianças na prestação de serviços essenciais, bem como as vacinas para adultos, como a gripe, para grupos de maior risco. Se os serviços de imunização precisarem ser suspensos, as vacinações urgentes de recuperação devem ser remarcadas o mais rápido possível, priorizando as pessoas em maior risco.