“Mulheres empreendedoras estão ganhando espaço mas obstáculos ainda são grandes”, diz empresária de destaque

Ads

Por Redação

Cuidar da casa ou ser funcionária em uma empresa não são os únicos caminhos para as mulheres. O cenário para aquelas que sempre sonharam em empreender já é favorável. Segundo dados da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor 2020 (GEM), feita pelo Sebrae, em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, dos 52 milhões de empreendedores existentes no Brasil, 30 milhões são mulheres que se dispõem a estarem à frente de um negócio.

Em contrapartida, a pesquisa ainda aponta que 55% dessas mulheres decidiram abrir o próprio negócio não por sonho, mas sim, pela necessidade de ter uma fonte de renda. Esse dado levanta uma série de questionamentos, sobretudo com relação a fato de que mulheres têm mais dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, já que as variáveis que podem ocorrer (como por exemplo o casamento, ou a gravidez), atrapalhariam, de certa forma, a empresa em que colabora.

ADS

Com esse cenário é possível observar que as mulheres têm desvantagens quando falamos em trabalho, seja como colaboradoras ou empreendedoras. Pensando nisso, um grupo de 34 mulheres, sob coordenação editorial de Juliana Serafim, escreveram o livro “As donas da P**** toda”, produzido pela editora Literare Books International, e tem o objetivo de compartilhar histórias inspiradoras para incentivar as mulheres que querem ser Donas de si, Donas da própria vida, Donas da p**** toda.

Camila Theobald é uma das coautoras e, além de empreendedora ela ainda é mãe, esposa, e está iniciando sua segunda graduação. A nordestina largou as raízes para construir seus negócios e viver seus sonhos em São Paulo, onde hoje tem uma fábrica de embalagens voltada para o e-commerce e ainda auxilia o marido, que também empreende.

Empreendedora de berço!

Escrever um livro já é um sonho antigo que, a partir da coautoria no “As donas da P**** toda” já começa a ser realizado para Camila, que com seus 33 anos já representa muito bem a força da mulher empreendedora e mãe.

Desde pequena foi incentivada pelo pai a “fazer seu próprio dinheiro”, que era o que ele mesmo fazia, empreendendo para sustentar a família. “Meu pai dizia, na época do colégio, que a principal herança que ele queria deixar para mim é a educação. Por isso sempre fui incentivada a estudar e ler bastante. Aos 15 anos ele me deu o livro ‘Pai Rico Pai Pobre’ e foi a partir dessa leitura que comecei a entender o que meu pai queria pra mim. Hoje posso dizer que estou praticando o que aprendi (e continuo sempre aprendendo) com ele”, conta a Biomédica de formação.

Aliás, biomedicina foi o caminho que encheu os olhos da empresária, que, inclusive, chegou a abrir uma clínica, na qual passava a maior parte do tempo trabalhando e usando o espaço em que atendia para também auxiliar o esposo a vender produtos no Mercado Livre, prática que deu o “pontapé inicial” para o início do trabalho dela com o comércio eletrônico.

“Foi vendendo kits militares, artigos e acessórios através dos marketplaces que eu e meu marido começamos, cada um do seu modo, a empreender no mundo digital. Em 2019 sai de licença maternidade, retornando ao trabalho no final do ano compulsoriamente, devido a aposentadoria do sócio do meu marido, deixando uma lacuna na empresa que eu precisei preencher. A empresa em questão é uma importadora, que traz cadeiras fabricadas na China para revendermos aqui no Brasil. E foi trabalhando com isso que vi a demanda do mercado por embalagens, já que a empresa precisava comprar embalagens para montar os kits. E aí surgiu a EmbalaWeb, que hoje é meu laboratório de aprendizado” conta.

E empreender na EmbalaWeb desperta tanta felicidade, que Camila sente necessidade de cada vez mais aprender e evoluir. “Empreender é sobre isso: estar constantemente aprendendo e conectada! A minha rotina no financeiro da minha empresa me incentivou a começar um curso de ciências contábeis, para cuidar do setor que hoje eu considero um dos mais importantes, o setor financeiro da empresa”, completa a escritora.

A dona da p**** se chama CAMILA

Dizer que percorrer todo caminho para começar a empreender não foi fácil pode parecer clichê demais, mas essa foi a realidade vivida por Camila. Muito apegada às raízes, sair da sua cidade natal para arriscar a construção de uma nova vida na capital mais movimentada do país foi apenas um, dos vários desafios enfrentados pela empresária.

E é claro que, com cada desafio aparece um aprendizado! “Eu precisei abrir mão de muita coisa para correr atrás do meu sonho. E meus pais me educaram assim, então as raízes do empreendedorismo já estavam comigo desde muito tempo. Quando a gente vê empreendedoras de sucesso, muitas vezes não conseguimos ter noção de todas as pedras e tropeço que aparecem no caminho de quem se aventura nesse mundo. Hoje eu acredito muito que as mulheres devem apoiar as outras mulheres e nessa rede de apoio fazer com que os aprendizados sejam compartilhados! Eu sempre quis fazer isso”, conta Camila.

Quando a oportunidade de ser coautora de um livro com um título e uma proposta tão forte como o “As donas da P**** toda”, a empreendedora não pensou duas vezes. “Eu já sonhava em escrever um livro e em ajudar outras mulheres a empreender, então quando essa oportunidade chegou para mim eu quis agarrar com todas as minhas forças. Eu compartilhei um pouco da minha história e sintetizei 7 anos de experiência ao longo dessa jornada. Cada palavra escrita nesse livro, que está incrível, foi escolhida para inspirar e empoderar. O nome do meu capítulo condiz com o que eu realmente tentei passar, que é a questão da Gestão da Vida e Sucesso”, diz.

Camila ainda ressalta: “todas as mulheres, sejam elas empreendedoras ou não, deveriam ler esse livro. É o que eu recomendo, inclusive. Cada história é única e quando temos inspiração de outras pessoas que sonharam e realizaram, fica mais fácil sonhar #infinitaspossibilidades !”.

Lançamento

Como o livro foi escrito por 34 mulheres, cada uma delas está fazendo pequenos lançamentos particulares. O lançamento presencial oficial da editora vai acontecer no dia 23 de fevereiro de 2022, com a participação de todas.

Camila Theobald faz seu lançamento nesta sexta e sábado (17 e 18 de dezembro), dentro da maior Imersão de E-commerce do Brasil, a Ecom Summit, em São Paulo.