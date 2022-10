‘Não podemos admitir censura em nosso país’, diz Bolsonaro em Guarulhos

Ads

O presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou em prol da liberdade como um dos principais pilares de seu governo durante um encontro com apoiadores em Guarulhos (SP), realizado neste sábado, 22. Ele defendeu a liberdade de imprensa e criticou medidas para impedir a atuação jornalística. “Há dois anos eu vinha falando: Deus, pátria, família e liberdade. Hoje, a população acordou da importância também da liberdade, que eu botei em quarto lugar. Um homem ou uma mulher sem liberdade não vive. Não podemos admitir censura em no nosso país”, declarou. O público apoiou a fala do candidato à reeleição aos gritos de “Jovem Pan”, em referência à decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de proibir o grupo de comunicação de falar sobre fatos envolvendo a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principal opositor de Bolsonaro na disputa ao Palácio do Planalto.

Fonte: Jovem Pan