Não podemos admitir presidente de estatal sem visão social, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta 5ª feira (25.fev.2021) que as empresas estatais precisam ter “visão do social”. A declaração foi feita durante cerimônia que anunciou a revitalização do sistema da subestação de Furnas, em Foz do Iguaçu (PR).

Bolsonaro disse que o convite feito ao general Joaquim Silva e Luna –atual diretor da usina Itaipu Binacional– para assumir o comando da Petrobras, a maior estatal do país, visa a uma “nova dinâmica” da empresa.

“Não podemos admitir uma estatal com um presidente que não tenha essa visão. Então previsibilidade temos que ter. Temos que nos antecipar a problemas e ter visão de futuro”, disse em rápido discurso.

“Nosso governo se prima por isso. Não é fácil buscar fazer a coisa certa, sempre é mais fácil se acomodar, tapar os olhos e deixar as coisas acontecerem. Nós não podemos nos curvar a isso”, completou o presidente.

A visita do presidente a Foz do Iguaçu acontece dias depois da indicação do substituto de Roberto Castello Branco. É a partir de Furnas que a energia produzida pela usina de Itaipu é transmitida ao mercado brasileiro.

Além de Silva e Luna, participaram do evento o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), os ministros Bento Albuquerque (Minas e Energia), Gilson Machado (Turismo) e Augusto Heleno (GSI). Também estiveram congressistas, o diretor-presidente de Furnas, Pedro Eduardo Fernandes Brito, e o general João Francisco Ferreira, indicado para substituir Silva e Luna em Itaipu.

Desde fevereiro de 2019 no comando da usina, o general tem recebido constantes elogios do presidente Bolsonaro. Nesta 5ª feira não foi diferente.

“Agradeço a ele [Silva e Luna] por ter aceitado esse convite. E podem ter certeza, todos aqueles que dependem do produto da Petrobras vão se surpreender com seu trabalho quando ele lá assumir.”

Antes de Itaipu, Silva e Luna ocupou o cargo de ministro da Defesa no governo de Michel Temer (26.fev.2018-1º.jan.2019). Foi o 1º militar a liderar a pasta desde a redemocratização.

