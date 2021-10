Nego do Borel é encontrado em motel no Rio com duas mulheres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O cantor Nego do Borel, 29, foi encontrado no início da tarde desta terça (5) em um motel em Vila Isabel, na zona norte do Rio. Segundo a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), o cantor estava havia 12 horas no local, na companhia de duas mulheres.”O cantor Nego do Borel foi localizado em Vila Isabel, na zona norte da capital. Ele estava havia 12 horas em um motel, na companhia de duas mulheres”, disse em nota a assessoria de imprensa da Polícia Civil.Na segunda (4), a mãe do artista, Roseli Viana, registrou um boletim de ocorrência na 42ª Delegacia de Polícia Civil, relatando o desaparecimento do filho. Uma equipe da polícia chegou a ser encaminhada a Itacuruçá, na Costa Verde fluminense, procurando pelo cantor, já que existiam informações que ele poderia estar no local.

Desde que foi expulso de A Fazenda 13 (Record), o cantor tem dado declarações em que diz estar passando por um momento emocionalmente difícil. Ele deixou o reality show após os espectadores o acusarem de supostamente estuprar a modelo Dayane Mello na madrugada do sábado (25), após a segunda festa do programa.