Nessa quarta-feira (27), o Governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou o plano de abertura gradual da economia paulista em relação ao impacto da pandemia do Coronavírus.

Dividida em 5 fases em diferentes cores – vermelho, laranja, amarelo, verde e azul – o chamado “Plano São Paulo” determina que, a partir de primeiro de junho, cada região do estado poderá prosseguir com a abertura da economia.

Por/Guilherme Conde

No entanto, houve polêmica. A capital paulista vai começar na fase 2 (laranja) enquanto toda a região metropolitana e a Baixada Santista vão continuar na fase 1 (vermelha). Prefeitos não ficaram contentes.

Em entrevistas feitas pela Rádio BandNews FM (96.9) na manhã e no início da tarde desta quinta (28), prefeitos expressaram suas insatisfações com a decisão. O primeiro a ser entrevistado foi Gustavo Henric Costa, o Guti (PSB), de Guarulhos.

Guti afirmou que, se o guarulhense tiver que consumir em São Paulo, o risco de contaminação é de duas vezes mais em comparação a Guarulhos.

Eu também quero!

Entre os outros prefeitos ouvidos pela rádio até a publicação dessa matéria, a revolta maior ficou com Orlando Morando, prefeito de São Bernardo do Campo, que afirmou: “se tiver algum tipo de tratamento especial, eu também quero, porque tenho números e argumentos melhores do que da Capital!”

Morando, que lutou pela vida contra o próprio Coronavírus no Hospital São Luiz de São Caetano do Sul, disse que São Bernardo possui 18 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes, enquanto São Paulo tem 10 leitos.

Prefeitos de Osasco e Santos também foram contrários à decisão do Governo do Estado. Rodrigo Garcia (DEM), Vice-Governador e Secretário de Governo, disse cada região terá um tratamento específico. Nesta sexta, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC vai lançar uma nota conjunta de repúdio à decisão do Governo Paulista.