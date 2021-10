Neste sábado, campanha #TemGenteComFome marcará o Dia Mundial da Alimentação com distribuição simultânea de cestas básicas em dez estados brasileiros

O Dia Mundial da Alimentação será celebrado neste sábado, 16 de outubro. No Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do planeta, os números da fome estão em crescimento. De acordo com o IBGE, 41% dos brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar, e a pandemia de Covid-19 agravou este quadro, gerando desemprego e perda de renda. A Campanha #TemGenteComFome, nascida no seio de organizações do movimento negro, foi lançada em março de 2021 para enfrentar a fome e auxiliar famílias brasileiras naquilo que é um direito humano básico: a alimentação. Com os R$ 18 milhões captados nos primeiros seis meses, 130 mil famílias receberam ajuda e foram distribuídos mais de 54 mil cartões de alimentação, 29 mil cestas básicas e 55 mil cestas com produtos orgânicos nos 27 estados. Os recursos também ajudaram a garantir empregos e renda para armazéns e mercadinhos locais e para agricultores familiares. Para marcar a data internacional do dia 16/10 e lembrar a todos que a fome ainda está no horizonte diário de quase metade da nossa população, a campanha fará uma grande ação de distribuição de cestas básicas em 10 territórios simultaneamente: Rio Branco (AC), Maceió (AL), Salvador (BA), Cariacica (ES), Cuiabá (MG), Altamira (PA), Picos (PI), Porto Alegre (RS), Baixada Fluminense (RJ) e Zonas Sul e Leste de São Paulo (SP). Serão três toneladas de alimentos para quem tem fome. Um dos porta-vozes da campanha, o historiador Douglas Belchior afirma: “Não é possível não se revoltar com essa realidade de pessoas pegando ossos para comer num país que produz tanto alimento. O papel da sociedade civil é continuar se mobilizando e exercitando a solidariedade ativa ao mesmo tempo em que cobra o governo, cobra responsabilidade daqueles que dirigem os cofres públicos e que deveria estar investindo agora, neste minuto, para enfrentar a fome.” A solidariedade dos brasileiros ficou evidente na primeira fase, em que 40 mil pessoas doaram quantias de até R$ 200. Um total de R$ 10 milhões foi fruto de doações de pessoas físicas. A campanha, que ganhou a adesão de nomes como Gilberto Gil, Emicida, Camila Pitanga, Antônio Pitanga, Zeca Pagodinho, Sueli Carneiro, Elza Soares, entre outros, foi inspirada pelos versos do poeta Solano Trindade: “Se tem gente com fome, dá de comer”. ADS A ação do dia 16/10 será também o lançamento da segunda etapa deste grande movimento liderado pela Coalizão Negra por Direitos e por parceiros como Anistia Internacional, Oxfam Brasil, Redes da Maré, Ação Brasileira de Combate às Desigualdades, @342Artes, Nossas-Rede de Ativismo, Instituto Ethos Orgânico Solidário, Grupo Prerrogativas e Fundo Brasil. A campanha#TemGenteComFome é auditada pela empresa PP&C, que integra a holding Nexia. Dia Mundial da Alimentação O Dia Mundial da Alimentação é celebrado pela ONU (Organização das Nações Unidas) desde 16 de outubro de 1981, ocasião em que foi criada a FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura). A cada ano é escolhido um tema para este dia. O tema de 2021 será “Alimentos seguros agora para um amanhã saudável”. A intenção é destacar que a saúde das pessoas depende do acesso à comida de boa qualidade. Instituições e horários das ações em cada município em 16/10 São Paulo (SP) Pagode Na Disciplina, Zona Sul – 10h Rua Oldegard Olsen Sapucaia 173 – Jd Miriam Amparar, Região Sudeste – 13h R. Eugênio Albani, 150 – sala F Cohab 2 – Itaquera/SP Ile axé dejegan oci e caboclo serra negra, Região Sudeste – 9h Rua Presidente Óscar Benavides, 186 – Cidade Tiradentes Duque Caxias (RJ) Movimenta Caxias – 9h Picos (PI) Fórum Nacional de Travestis e Transexuais Negras e Negros-FONATRANS, Rua 3 de Maio, 906 – Centro – 9h Altamira (PA) Coletivo Amazônico LesBiTrans – 10h CFNTX – Centro de Formação da Negra e do Negro da Transamazônica e Xingu – 10h COMUNEMA – Coletivo de Mulheres Negras ‘Maria-Maria’ – 10h Última entrada do RUC São Joaquim, no 1° Galpão Maceió (AL) Rede de mulheres negras de Alagoas – 10h Igreja Vétero Católica em Alagoas, Rua Santo Antônio, n°10 Qd E, Conjunto Santa Helena

Cidade Universitária – 10h ESPACO CULTURAL AFRO DENDE – Conj. Cidade Sorriso1, QUADRA. DD, n 14. Benedito Bentes 2. Entrando no posto de saúde Aliomar – 10h Banda Afro Zumbi – Rua Santa Luzia n° ¹111 Jacintinho CEP 57040-400

( RUA EM FRENTE A RÁDIO 96 FM) – 13h Rio Branco (AC) MNU/Acre – 9h Avenida Getúlio Vargas, 4022 – Raimundo Salvador (BA) Associação dos Remanescentes do Quilombo Rio dos Macacos – 9h Quilombo Rio dos Macacos s/n, Aratu, Simões Filho, Bahia – CEP.: 43700-000 Coletivo Negro Evangélico da Bahia – CUXI – 10h Rua Nova do Bariri, 157 – Engenho Velho de Brotas. Salvador Terreiro do Cobre – 11h R. Apolinário de Santana, 154 – Federação, Salvador – BA, 40220-101 IDEAS – Assessoria Popular – 12h Ladeira da Conceição da Praia, 32-34, Centro, Salvador – BA CEP.: 40301-110 Candeias (BA) MPP – Movimento Pescadoras da Ilha de Maré – 7h Bairro Caboto, N37, Rua dos Missionários, CEP: 438460-00, Porto dos Barcos Porto Alegre (RS) Centro Ecumênico de Cultura Negra – CECUNE – 9h Centro de Educação Ambiental – Rua Joaquim Porto Vilanova, 143 – Vila Bom Jesus Cuiabá (MT) Imune – Instituto de Mulheres Negras – MT – 9h Rua Pedro Celestino, 25 – Centro Norte Cariacica (ES) Rede de cursinhos AfirmAÇÃO, Cariacica – 9h Rua Minas Gerais, 420 – Padre Gabriel – Cariacica Recife (PE) RENFA – Rua das Ninfas n267, Boa Vista – 10h Movimento Negro Evangélico – Rua Bruno Veloso, 934 – Boa Viagem – 15h