Neymar e Danilo estão fora da primeira fase da Copa do Mundo. Ambos sofreram entorses nos tornozelos na partida de estreia da Seleção, contra a Sérvia, eles só voltam a defender a Amarelinha em caso de classificação às oitavas de final.

“Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, num edema ósseo. E uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo”, disse o médico Rodrigo Lasmar, da Seleção Brasileira.

Tite ainda não definiu os substitutos, mas há opções de mudar o esquema no caso da ausência de Neymar, colocando Fred na equipe e adiantando Lucas Paquetá. Outras opções para manter o esquema ofensivo seriam Rodrygo ou Everton Ribeiro.

Já no caso de Danilo, o substituto imediato é Daniel Alves, o único lateral direito de ofício na reserva. Porém, não é descartado que ele use Eder Militão na posição, algo que já fez na Seleção Brasileira.

Daniel Alves teve sua convocação bastante criticada, já que não joga desde o meio do ano. Porém, na entrevista coletiva após a chamada, Tite disse que fez um pacto com o jogador, de que se ele estivesse em plena forma física antes da Copa, o levaria.

Caso vá para o jogo, o atleta de 39 anos entrará para a história do Brasil nas Copas como jogador mais velho da Seleção, recorde que atualmente é de Thiago Silva, que entrou em campo na primeira rodada com 37 anos.

A convocação de Daniel Alves aconteceu muito em função de poucos laterais direitos na elite europeia. Além de Danilo, apenas Emerson Royal, do Tottenham, pertence ao rol de times mais ricos do mundo, mas o jogador já falhou pela Seleção e não teve mais tantas oportunidades. Ele foi expulso pela Seleção Brasileira no empate por 1 a 1 contra o Equador, pela 15ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.