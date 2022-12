Neymar: modelo apontada como affair está no Catar e no mesmo hotel que os ‘parças’. Saiba quem é!

Ads

Jessica Turini, apontada como affair de Neymar em agosto, desembarcou no Catar neste domingo (27). Saiba mais!

Fora da Copa do Mundo temporariamente após uma lesão no tornozelo, Neymar continua sendo assunto no Mundial – dessa vez, por conta de sua vida amorosa. Depois de rumores sobre uma reconciliação com Bruna Biancardi, a presença de um suposto affair do jogador no Catar tem chamado a atenção dos fãs do craque.

A modelo Jéssica Turini, apontada como affair de Neymar em agosto, chegou ao Catar neste domingo (27). De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles,ela está hospedada no mesmo hotel que os “parças” do jogador. Ainda segundo a publicação, ela seria amiga da esposa de um deles.

Os rumores de affair entre Neymar e Jéssica começaram quando ela participou, junto com duas amigas, de um churrasco particular promovido pelo craque em Paris. De acordo com o jornal Extra, uma pessoa estava sentada no colo do jogador durante os parabéns para a esposa do humorista Ítalo Sena. A roupa e a pulseira entregaram que a pessoa em questão seria Turini.

QUEM É JÉSSICA TURINI, APONTADA COMO AFFAIR DE NEYMAR E QUE ESTÁ NO CATAR PARA A COPA DO MUNDO?

De acordo com o Extra, Jéssica Turini tem 30 anos e mora em São Paulo. No perfil do Instagram, onde já acumula 94 mil seguidores, ela se define como “serva de Jesus Cristo e apaixonada por Ele”. A moça já foi candidata a Miss Espírito Santos.