Neymar sente coxa esquerda durante treino e não enfrenta Argentina

O atacante Neymar desfalca o Brasil no clássico desta terça-feira (16), às 20h30 (horário de Brasília), diante da Argentina, fora de casa, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) , o camisa 10 reclamou de dores no adutor da coxa esquerda durante o treino desta segunda-feira (15), na Academia de Futebol do Palmeiras, em São Paulo.

“Por não haver tempo hábil para a realização de exames complementares, a comissão técnica optou por preservar o jogador que não viajará com a delegação da seleção brasileira para San Juan [Argentina], local do jogo desta terça-feira”, informou a CBF, em nota à imprensa.

A atividade na qual Neymar se contundiu foi realizada no período da manhã. A imprensa só teve acesso às imagens do aquecimento dos atletas, transmitidas pelo canal da CBF TV no YouTube. O treino tático comandado por Tite, com a disposição da equipe que será titular diante dos argentinos, não foi exibido.

No treino de terça-feira (14), Tite fez três mudanças em relação à equipe que derrotou a Colômbia por 1 a 0 na última sexta-feira (12), na Neo Química Arena, em São Paulo: o zagueiro Thiago Silva, o volante Casemiro (suspenso) e o atacante Gabriel Jesus deram lugar a Éder Militão, Fabinho e Matheus Cunha, respectivamente. Na vaga de Neymar, a provável opção será Vinícius Júnior, que também atua pelo lado esquerdo do ataque.

O Brasil deve enfrentar a Argentina com: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.