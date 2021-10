Niduu lança e-book “Guia completo de LGPD para profissionais de RH”

Ads

A Niduu, aplicativo que usa os elementos de games e microlições para desenvolver colaboradores, acaba de lançar o “Guia completo de LGPD para profissionais de RH”. O e-book foi elaborado especialmente para os profissionais que desejam ter acesso a todas as informações relevantes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e sua adequação em todos os setores da empresa.

Com a necessidade de as empresas se adequarem às diretrizes da lei, que passaram a valer em agosto, o material aborda desde o conceito sobre o que é LGPD, as obrigações legais da empresa, como evitar que haja vazamento de dados e qual é o papel do RH na adequação da Lei.

Para baixar o e-book gratuitamente, acesse: https://mkt.niduu.app/ebook- lgpd

Sobre a Niduu

Sediada em São Luís no Maranhão, no maior centro de inovação do Nordeste, o Espaço Black Swan e também no CUBO Itaú em São Paulo, a Niduu é um aplicativo que usa os elementos de games para desenvolver colaboradores com treinamentos de uma forma fácil e rápida no celular. Fundada em 2017, a startup já capacitou mais de 160 mil colaboradores, registrando uma taxa de engajamento de mais de 80%. Presente em 19 estados, a solução em treinamentos gamificados atinge colaboradores de todos os níveis de formação. Em 2019, figurou no ranking 100 Startups to Watch (100 startups mais inovadoras de 2019) da Revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios.

