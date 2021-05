Rede Gazeta News Guarulhos

15:31:00

https://web.facebook.com/watch/live/?v=129280569227453&ref=watch_permalink

Uma mulher foi xingada e agredida na manhã de hoje dentro do metrô, no Rio de Janeiro (RJ), após pedir para uma senhora utilizar máscara dentro do transporte público.

