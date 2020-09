A tarde desta sexta-feira (21) deve ser a mais fria do ano de 2020 na cidade de São Paulo. Com a entrada de uma grande e forte massa de ar frio de origem polar, as temperaturas já estão em queda na capital paulista. A temperatura máxima de hoje foi registrada no período da manhã, com 12,6°C, e foi a menor já registrada este ano na cidade. O recorde anterior tinha ocorrido no dia 15 de julho, com 15,9°C.

Noite de hoje será a mais fria do ano em São Paulo

Fonte climatempo.

por Amanda Sampaio

Com a queda acentuada nas temperaturas ao longo do dia, a mínima desta sexta-feira será registrada apenas à noite na capital paulista, com previsão de apenas 8°C. O recorde de menor temperatura mínima atual é de 9,6°C no dia 29 de maio. Devido às fortes rajadas de vento que devem ser observadas, a sensação térmica pode ficar em torno dos 5ºC.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), desde 1945 a menor temperatura registrada em São Paulo, na estação do Mirante de Santana, onde são feitas as medições oficiais da cidade, foi de -2,1 °C em 2 de agosto de 1955.

Muita chuva

De acordo com informações do CGE, os acumulados de chuva foram elevados nas últimas 24 horas (entre 10h de 20/08 e 10h de 21/08) sobre várias áreas da região metropolitana.

Parelheiros – 29,0mm

Riacho Grande/SBC – 23,6mm

Santo Amaro – 17,0mm

Capela do Socorro – 16,8mm

Campo Limpo – 16,4m

Até o fim desta sexta-feira, altos volumes ainda podem ser observados na Grande São Paulo.