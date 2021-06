NOTA DE FALECIMENTO : Pastor Luiz Antônio

Ads

10:57:43

É com grande tristeza que informo os irmãos que nosso querido Pastor Luiz Antônio veio a falecer hoje as 3:30h.

Sabemos que ele está com Jesus e que a vontade de Deus foi feita. Oremos pelos seus familiares e continuemos unidos em Cristo Jesus nosso Senhor.

“Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor”.

Romanos 8:38,39

Isis Valença

Vice presidente

