Nova frente fria está a caminho e vai derrubar temperaturas de Norte a Sul

Depois de alguns dias com temperaturas mais quentes em várias regiões do país, o tempo vai virar mais uma vez. Uma nove frente fria está se aproximando do continente e promete derrubar as temperaturas de Norte a Sul do Brasil. Confira a previsão.

Nova frente fria: temperaturas vão cair no Brasil

A segunda-feira (12) e a terça-feira (13) ainda serão de tempo seco e firme na maior parte do Brasil, mas no meio da semana, o cenário climatológico começa a mudar, de acordo com informações do Climatempo.

Na quarta-feira (14), um sistema de baixa pressão atmosférica provocará o retorno da chuva em muitas cidades do Rio Grande do Sul.

Mas é na quinta-feira (15), que a maior mudança acontece: uma nova frente fria vai se formar e avançar pelo centro-sul do Brasil, provocando chuva no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul e oeste de Mato Grosso do Sul e extremo sul de São Paulo.

No sul do país, as temperaturas começam a cair na quinta-feira (15), mas será na segunda quinzena do mês de julho que a temperatura vai cair de forma mais acentuada.

Fim de semana de chuva e frio em várias áreas do país

Essa nova frente fria virá acompanhada de uma massa de ar de origem polar, e entre os dias 19 e 21 de julho os termômetros devem cair bastante.

Na sexta-feira (16) alguns estados do Sudeste, como São Paulo e do Rio de Janeiro, já vão sentir a queda dos termômetros, além das chuvas.

Na próxima semana as temperaturas devem cair ainda mais em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e em algumas áreas de Minas Gerais, Mato Grosso e Amazonas.

