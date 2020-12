Nova sede da Câmara de Guarulhos será entregue nesta quinta-feira (17)

O prédio localiza-se na Avenida Guarulhos, nº 861, na região da Vila Augusta. O local abrigava a antiga fábrica Tapetes Lourdes, e passou por uma ampla reforma, modernização e adaptação para se tornar a sede do Poder Legislativo Guarulhense.

A cerimônia desta quinta-feira marca a finalização de toda a parte estrutural da obra e a entrega definitiva do prédio. A mudança dos setores administrativos e dos gabinetes de vereadores para o novo endereço está prevista para janeiro, e aguarda apenas a entrega de móveis e equipamentos que foram atrasados por fornecedores devido à dificuldade de obtenção de matérias-primas nesta pandemia.

Com a mudança, o Legislativo passará agora a contar com uma sede localizada em prédio próprio, gerando uma economia mensal de aproximadamente R$ 315 mil aos cofres públicos, valor gasto atualmente com o aluguel dos dois prédios que ocupa.Nesta quinta-feira, 17 de dezembro, às 19h, será realizada a cerimônia de entrega da nova sede da Câmara Municipal de Guarulhos. Devido ao atual estado de pandemia, o evento não será aberto ao público e a toda a imprensa, sendo o acesso restrito a convidados, com número de presentes bem abaixo da capacidade do local, distanciamento, uso obrigatório de máscaras e outras rígidas medidas de prevenção à Covid-19.