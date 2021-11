Novembro Azul – Imesc e ICAVC oferecem exames de sangue PSA gratuitos em presídio de Guarulhos nesta quarta-feira

Ads

Todo mês de novembro é realizado a conscientização e prevenção ao câncer de próstata, doença mais comum entre os homens, e que representa 28,6% da causa de óbitos segundo dados levantados em 2020 pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Para fazer jus a esta conscientização, o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, e o Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho (ICAVC), por meio de parceria, vão submeter 30 presidiários ao exame de sangue PSA, que pode indicar um aumento da próstata causada por uma lesão maligna (como o câncer de próstata) ou benigna.

A ação segue os serviços oferecidos dentro dos presídios pelo Governo do Estado e será realizada nesta quarta-feira, 17 de novembro, a partir das 7h30 horas, na Penitenciária I “José Parada Neto” de Guarulhos, localizado na Rua Benedito Climério de Santana, 600, Várzea do Palácio, em Guarulhos .

“Esta é uma campanha que incentiva o público masculino a se cuidar e o quanto antes o diagnóstico for realizado maiores são as chances do tratamento e recuperação do câncer de próstata”, alerta o secretário da Justiça e da Cidadania dr. Fernando José da Costa, que também acumula a superintendência do Imesc.

Em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária e com o objetivo de evitar as saídas dos presidiários, visando maior segurança e economia para o Estado, o Imesc já atendeu 125 perícias no CDP de Pinheiros III e IV; 4 na Penitenciária Feminina de Carandiru; e, 60 no Hospital de Custódia Franco da Rocha. Mais 581 perícias criminais foram realizadas na sede do Imesc, na Capital, totalizando 770 atendimentos até outubro.

Outros atendimentos de réus (presos e soltos) ocorreram em mutirões realizados nas unidades descentralizadas de Medicina Legal de São José do Rio Preto (em outubro), com 42 perícias e, de Ribeirão Preto (em novembro), com 32 atendimentos.

Outubro Rosa (Mamografia) – O Imesc já mantém um trabalho de atendimento em presídios e, desde julho de 2021, com exames de mamografia em rés presas da Penitenciária Feminina Sant´Ana – zona norte de SP e funcionárias da Secretaria de Justiça e vinculadas junto com o ICAVC. Já foram examinadas 112 sentenciadas e 20 servidoras, até novembro deste ano.

As perícias em psiquiatria realizadas com os presidiários servem para analisar os traços da personalidade do indivíduo, buscando avaliar o grau de periculosidade do condenado, incidente de insanidade mental e dependência toxicológica.

Serviço

Ação – Novembro Azul – Detecção Precoce do Câncer de Próstata

Dia: 17/11

Hora: 7h30

Local: Penitenciária I “José Parada Neto” de Guarulhos, localizado na Rua Benedito Climério de Santana, 600, Várzea do Palácio, em Guarulhos.

Mais informações:

Charles Roberto

Coordenador de Comunicação do Imesc – (11) 9-9356-1376

Fundação Casa:

Após a ação do novembro Azul, o secretário da Justiça e Cidadania e presidente da Fundação CASA, Fernando José da Costa, faz visita aos três centros socioeducativos da Instituição, na cidade de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, nesta quarta-feira (17), a partir das 9h30.

Serviço:

CASAs Guarulhos, Guayí e Serra das Cantareira

Endereço: Rua Ministro Hipólito, nºs 3650, 3700 e 3750, bairro Cidade Aracília, Guarulhos/SP

Mais informações:

Denilson Araujo de Oliveira

Coordenador de Comunicação da Fundação CASA – (11) 9-7282-6691

Secretaria da Justiça e Cidadania

Mônica Quiquinato

Coordenadora de Comunicação da SJC – (11) 9-9612-4621

