//Novo caso de Ebola confirmado na República Democrática do Congo

Um novo caso da doença pelo vírus Ebola foi confirmado hoje na cidade de Beni, na República Democrática do Congo (RDC).

"Embora não sejam notícias bem-vindas, este é um evento que

antecipamos. Mantivemos equipes de resposta em Beni e em outras áreas de alto risco exatamente por esse motivo ”, disse o Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS.

Como parte do sistema ativo de vigilância do Ebola em vigor para responder a esse surto em curso na RDC , milhares de alertas ainda estão sendo investigados todos os dias. Um alerta é uma pessoa que tem sintomas que podem ser devidos ao Ebola ou qualquer morte em uma área de alto risco que possa ter sido o resultado do Ebola.

Como em todos os casos confirmados, já estão em andamento esforços para encontrar todos que possam ter estado em contato com a pessoa para oferecer a vacina e monitorar seu estado de saúde.

“A OMS trabalha lado a lado com agentes de saúde da RDC há mais de 18 meses e nossas equipes estão agora apoiando a investigação desse último caso”, disse o Dr. Matshidiso Moeti, diretor regional da OMS para a África. “Embora a pandemia de COVID-19 em andamento adicione desafios, continuaremos esse esforço conjunto até que possamos declarar juntos o fim desse surto de Ebola”.

As notícias do caso confirmado chegaram minutos após a conclusão de uma reunião do Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional sobre Ebola na RDC. O Comitê de Emergência se reunirá na próxima semana para reavaliar suas recomendações à luz dessas novas informações.

Antes disso, a última pessoa que confirmou o Ebola na RDC teve resultado negativo duas vezes e recebeu alta de um centro de tratamento em 3 de março de 2020.

Em 10 de abril de 2020, 3456 casos confirmados e prováveis ​​e 2276 mortes ocorreram como resultado do surto.