Novo Código Eleitoral permite propaganda política em igrejas

Além das igrejas, universidades também poderão ser usadas para fazer propaganda eleitoral.

O Novo Código Eleitoral que foi aprovado na Câmara dos Deputados tem dado o que falar. Agora, igrejas e universidades poderão ser usadas para fazer propaganda eleitoral.

Anteriormente, essas instituições eram proibidas de receber debates públicos sobre política durante o período eleitoral. Entretanto, o novo código não valerá para as eleições de 2022. Para isso, ele deveria ter sido aprovado e sancionado antes do dia 2 de outubro.

“Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão, as manifestações proferidas em locais em que se desenvolvam atividades acadêmicas ou religiosas, tais como universidades e templos, não configuram propaganda político-eleitoral e não poderão ser objeto de limitação”, diz o artigo 483, do inciso 3 do PLP – 112-2021.

Com a aprovação do novo código, igrejas e candidatos ficam livres das acusações de abuso de poder religioso, ato que fez com que muitos políticos perdessem seus mandatos por participarem de eventos religiosos e receberem apoio de igrejas.